Direktor Ukoma razkril, kaj bodo naredili z 'listami za odstrel'

V torek se je iztekel rok, ko so morala ministrstva poslati sezname kadrovanj, imenovanj in premeščanj, ki so se zgodila v času Janševe vlade in v iztekajočem obdobju Šarčeve vlade. Med javnimi uslužbenci je završalo in mnogi so se zbali za svojo službo. Kaj bodo naredili s seznami je danes na novinarski konferenci po seji vlade povedal direktor Ukoma Dragan Barbutovski. Pravi, da so interpretacije, da gre za listo za odstrel, napačne in da ministrstva seznamov niso pripravljala z namenom odpuščanja ali izpostavljanja javnih uslužbencev in uslužbenk.

»Izključni namen priprave pregleda novih zaposlitev in premestitev je ugotoviti, ali je pri napredovanjih, imenovanjih in drugih kadrovskih potezah prišlo do neustreznih, neprimernih ali celo nezakonitih praks, in to potem ustrezno sanirati. Ni pa namera vlade, da bi pavšalno spreminjala kadrovske poteze, opravljene v obdobju od 1.1.2020 do 1.6.2022, in po nepotrebnem izpostavljala javne uslužbence. Ko se bo vlada seznanila s končnim poročilom, bo z ugotovitvami tega poročila seznanila tudi javnost.«

Ministrstvo bo v roku 60 dni pridobljene podatke analiziralo in o tem poročalo vladi. Ko se bo vlada seznanila s poročilom, bo o tem seznanila javnost.