Ministom se izteka rok, Golobu morajo oddati poročila

Danes se izteče rok, ko morajo ministrstva pripraviti pregled vseh zaposlitev od 1. januarja 2020 naprej. Prav tako bo oblikovana delovna skupina za pripravo ukrepov za premagovanje energetske in prehranske draginje. Sestavljali jo bodo premier Robert Golob in ministri za gospodarstvo, infrastrukturo in kmetijstvo s strokovnimi ekipami. Na prvi seji 1. junija je vlada sprejela sklep, na podlagi katerega morajo ministrstva do danes pripraviti pregled vseh zaposlitev od 1. januarja 2020 do dneva zaprisege Golobove vlade.

Pod drobnogled bodo torej vzeli tudi obdobje iztekajoče se vlade, ki jo je vodil Marjan Šarec. Kot je dejal Golob, bo zajeto obdobje med drugim pokazalo, kakšni vzorci zaposlovanja, napredovanja in nameščanja kadrov so bili uporabljeni ob koncu Šarčeve vlade in kakšni v vladi pod vodstvom Janeza Janše. »To je najbolj transparenten način prikaza tega, ali je prišlo do odstopanj od ustaljenih norm,« je prepričan.

Danes bo oblikovana tudi delovna skupina za pripravo ukrepov za premagovanje trenutne energetske in prehranske draginje. V njej bodo poleg premierja Goloba še gospodarski minister Matjaž Han, infrastrukturni minister Bojan Kumer in kmetijska ministrica Irena Šinko.

Po navedbah kabineta predsednika vlade se bodo danes dogovorili glede vsebinske priprave in terminskega načrta ukrepov ob visokih cenah hrane in energentov. Za pripravo okvirnega nabora je bilo v minulih dneh zadolženo ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Na gospodarskem ministrstvu so pojasnili, da je vladna strategija doseči dogovor o obvladovanju draginje skupaj z vsemi ključnimi deležniki v sektorjih prehrane, energentov in surovin. Cilj je tako doseči dogovor o porazdelitvi bremen vertikalno po celotni verigi deležnikov - proizvajalci/pridelovalci, distributerji in trgovci. V ta namen pripravljajo tudi srečanje s temi deležniki.

Dokončen dokument z ukrepi za premagovanje draginje bo pripravljen do konca meseca, so še sporočili iz premierjevega kabineta.