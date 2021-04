Direktor slovenskega podjetja razkačen: pri delavcu doma našli dlako v jajcu

Varno delo s slikovnimi zasloni. Nekaj tehničnih zahteve za delovno mesto z računalnikom. FOTO: Zaslonski Posnetek

Delo od doma se je v nekaterih poklicih pokazala za prednost, zato bo ta oblika zaposlitve ponekod zagotovo ostala trajnejša tudi po končani epidemiji. Delodajalec mora svojemu zaposlenemu delo omogočiti varne in zdrave delovne pogoje, kar določa Zakon o delovnih razmerjih. V zakonu piše, da mora delodajalec/delavec pred uvedbo opravljanja dela na domu obvestiti inšpektorat za delo in upoštevati pravilnik o varnosti in zdravju pri delu., direktor IT podjetja Guru Cue, se je začrtanega protokola držal in v prepričanju, da bodo sodelavcu naposled organizirali delo od doma, ga je tako rekoč vrglo s stola, ko je v zadnji fazi prebral še poročilo inženirja za zdravje in varnost pri delu. Ta je po obisku lokacije pri sodelavcu doma ugotovil dve pomanjkljivosti – tipkovnica je pretemna, miza pa za 10 centimetrov prekratka.»Najeli smo zunanje podjetje, ki bi nam v dokumentu ocenil morebitno tveganje, ki bi mu bil delavec lahko izpostavljen pri delu oziroma preveril, ali so razmere primerne za delo od doma. V tem mnenju sta bili zapisani dve pomanjkljivosti, zato je inženir delovno mesto od doma ocenil kot 'delno sprejemljivo'. Zapisal je, da bi bilo glede na veljavno zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, treba namestiti tipkovnico s temnimi črkami in svetlo podlago, delovna miza velikosti 70x160 centimetrov pa je glede na predpisane zahteve 10 centimetrov preozka,« nam je pojasnil Šuc.Sam zakonodajo spoštuje in pravi, da je prav, da so pravila, a da gre v tem primeru za nesmiseln predpis, saj barva tipkovnice pri njihovem poklicu ne igra večje vloge, ne nazadnje tudi zato, ker že vsi sodelavci v njegovem IT podjetju slepo tipkajo. Dodaja še, da je danes na trgu težko najti svetlo tipkovnico s črnimi črkami, ki jo v poročilu kot najbolj sladna z zakonodajo, ki jo omenja inženir. Le hiter pogled po spletu nam pokaže, da prevladujejo črne tipkovnice, med tem ko so svetle prej izjema kot pravilo.A zdi se, da se inženir za za zdravje in varnost pri delu pred vstopom v dom delavca ni opremil za najnovejšim zakonom in predpisi. Kot so nam pojasnili na Inšpektoratu za delo je edini v veljavi Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom iz leta 2020, ki za tipkovnico piše, »da naj bi bila površina tipkovnice svetle barve, in da mora biti brez leska«. O črnih črkah najnovejši zakon ne izgublja besed.Inženir se je kot kaže pri oceni tveganja zanašal na zakone in pravilnike iz leta 1999, 2000 in 2005, sva po prebranem poročilu sklepala s Šucem. Ta je sicer dal strokovno, a deloma zastarelo oceno. Deloma zastarelo zato, ker je tudi po novejšem pravilniku zahtevana širina mize najmanj 80 centimetrov, zato pa je lahko dolga 120 in nič več 160 centimetrov.Šučevo IT podjetje zaposluje okoli 10 do 15 ljudi in da se s tem, ali je inžinir uporabil pravi zakon, ne misli ukvarjati. »Kot direktor se ne morem ukvarjati z vsako podrobnostjo v pisarni, ker moram voditi posel. Delamo pa v dobri veri, da imajo sodelavci kvalitetno delovno okolje, da svoje delo opravljajo korektno, poskušamo razumeti vsa pravila, ki nas zadevajo in verjamem tudi, da smo kakšno pravilo spregledali.« Razume, da je treba tudi pri delu na domu upoštevati pravila in in ni prav, da sodelavec sključen leži v postelji in tipka na prenosni računalnik. »Zavedam se, da mu moram povedati, kako dela prav, da se ne bo poškodoval, ampak, da je na koncu problem tipkovnica, se mi zdi pa smešno , če ne bizarno«.Inšpektorji za delo zaradi tipkovnice tako verjetno ne bodo komplicirali, saj jo zakon le priporoča, za to pa ni predvidena kazen. Prav tako inšpektorji ne bodo vstopili v stanovanje, saj nimajo pooblastil za vstopanje v privatne prostore, lahko pa, kot so nam zapisali z inšpektorata za delo, »inšpektor v zvezi z delom na domu prepove organiziranje ali opravljanje dela na domu, če je delo na domu škodljivo oziroma če obstaja nevarnost, da postane škodljivo za delavce, ki delajo na domu, ali za življenjsko in delovno okolje, kjer se delo opravlja, ter v primerih, ko gre za dela, ki so zakonsko omejena. Na inšpektoratu glede dela na domu razpolagamo zgolj z informacijami, s katerimi smo seznanjeni ob obveščanju s strani delodajalcev (preko portala SPOT). Ima pa inšpektor pristojnost zahtevati dopolnitev vloge, če iz prispele niso razvidni pogoji opravljanja dela, ki bi lahko vplivali na varnost in zdravje delavca, ki opravlja delo na domu,« pojasnjujejo.