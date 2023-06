Dijaki in študenti, pozor: plačate en mesec, vozite pa se tri

Junijske subvencionirane mesečne vozovnice za dijake in študente so samodejno podaljšane, in sicer bodo veljale do 31. avgusta 2023. To pomeni, da bodo do konca avgusta dijaki in študenti brezplačno uporabljali javni potniški promet, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

»Študenti in dijaki, ki bodo za mesec junij opravili nakup mesečne subvencionirane vozovnice, bodo med poletnimi meseci lahko brezplačno koristili javni potniški promet. Z navedenim ukrepom želi država mlade vzpodbuditi k uporabi javnega potniškega prometa, ki lahko brezplačne vozovnice koristijo tudi za izlete, športne aktivnosti ali denimo prevoz na delo, ki ga mnogi opravljajo v poletnih mesecih,« so sporočili z ministrstva.

Dodali so, da se bo avtomatsko podaljšanje junijskih mesečnih subvencioniranih vozovnic izvedlo v sistemu IJPP (Integrirani javni potniški promet) in bo za upravičence brezplačno.