Ogorčena mama dijakinje: V šoli jih napeljujejo h kaznivim dejanjem

Tržni inšpektorji so napovedali, da bodo v marcu in aprilu izvajali poostren nadzor prodaje tobačnih in povezanih izdelkov ter alkoholnih pijač mladoletnim osebam. Na kakšen način bodo preverjali prebrisane prodajalce, ki ne upoštevajo zakona in mladim v zameno za nekaj evrov, prodajajo zdravju škodljiv alkohol in cigarete, niso navedli. Se je pa na nas obrnila bralka Polona, ki nam je v zvezi z omenjenim nadzorom poslala sporočilo, ki ga je v šoli prejela njena 15-letna hči, dijakinja srednje zdravstvene šole v Ljubljani.

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija se je za izvedbo svojega projekta, ki naslavlja problematiko uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, pitja alkohola in uporabo konoplje med mladimi, za pomoč obrnila na dijake.

V sklopu projekta bodo med drugim opravili skrite nakupe tobaka in alkohola, saj naj bi se prodajalci le redko držali zakonodaje, zato so ti artikli mladoletnim zelo lahko dostopni. Zveza želi temu narediti konec.

V sporočilu za dijake so napisali:

»Tvoja naloga bo, da skupaj z mladinskim delavcem iz naše organizacije in s tržnim inšpektoratom v različnih trgovinah poskusiš opraviti nakup različnih izdelkov (npr. pločevinke piva, škatlice cigaret ali elektronske cigarete ter manjšega prigrizka). Tobačnih in alkoholnih izdelkov ter izdelkov, povezanih z elektronskimi cigaretami, ne boste obdržali, prigrizki pa ostanejo za vas.«

Nad programom niso navdušeni vsi

Mama ene od dijakinj pa v poskusu zveze Brez izgovora izpostavlja način izvedbe, ne zdi se ji namreč prav, da mladoletnike napeljujejo k nakupovanju 'prepovedanih' artiklov.

»Po prebranem sem se zgrozila, na kaj napeljujejo mladoletne dijake. K poskusu nakupa prepovedanih stvari! K napeljevanju trgovcev, da bi nasedli provokaciji in bi jim lahko izdali kazen!? Glede na način sodelovanja, ki ga opisuje mladinska zveza, se sprašujem tudi, ali ne bi bilo to delo dijakov delo na črno,« je zaskrbljena.

Po navedbah mladinske zveze sicer dijaki tovrstne nakupe opravljajo v vsakem primeru, saj naj bi bili pri nakupu alkoholnih in tobačnih izdelkov uspešni kar v 80 %.

Bralka Polona dodaja še: »Mene kot starša skrbi, kakšen zgled damo s tem mladostnikom: 'poskusi, mogoče ti pa uspe kupiti pivo in cigarete', plačali ti bomo pa s prigrizkom. In ko boš manjkal v šoli in zamudil pouk, ti bomo mi napisali opravičilo, saj ni treba, da starši vedo!?«

Inšpekcija napovedala poostren nadzor prodaje tobačnih izdelkov in alkohola mladoletnim

Tržni inšpektorji bodo v marcu in aprilu izvajali poostren nadzor prodaje tobačnih in povezanih izdelkov ter alkoholnih pijač mladoletnim osebam, so napovedali v inšpektoratu. Ob tem so ponudnike teh izdelkov pozvali, naj dosledno spoštujejo zakonska določila in jih ne prodajajo mladoletnim osebam.

Po navedbah mladinske zveze sicer dijaki tovrstne nakupe opravljajo v vsakem primeru, saj naj bi bili pri nakupu alkoholnih in tobačnih izdelkov uspešni kar v 80 %.

Kot so spomnili, zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov ter o omejevanju uporabe alkohola prepovedujeta prodajo teh izdelkov osebam, mlajšim od 18 let. Ob tem oba zakona prodajalcem omogočata, da lahko od vsake osebe, ki kupuje te izdelke, zahtevajo, da izkaže svojo starost z javno listino. Če oseba to odkloni, ji tobačnega ali povezanega izdelka oziroma alkoholne pijače ne smejo prodati.

Globe nizke

Globe lahko izrečejo kršiteljem, če jih dobijo na kraju, torej, ko mladim v lokalih točijo alkohol ali v trgovinah in kioskih prodajajo cigarete. Za točenje alkohola za pravno osebo je globa 2086,46 evra, za samostojnega podjetnika posameznika 1043,23 evra, za odgovorno osebo pravne osebe 417,29 evra, za posameznika – fizično osebo (tisti, ki omogoči mlajšemu od 18 let pitje alkoholne pijače na javnem mestu ali mu ponudi alkohol na javnem mestu, da bi ga pil, oziroma mu kako drugače omogoči, da pije alkoholno pijačo na javnem mestu) 208,64 evra. Zakon kazni za mladoletnike, ki kupujejo alkohol, ne določa.