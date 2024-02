Ozdravite rane toksičnega odnosa z materjo (Suzy)

Osebno materinsko rano Bethany definira kot nabor omejujočih prepričanj in vzorcev, ki izvirajo iz zgodnje dinamike z materjo in nam povzročajo težave na številnih področjih odraslega življenja, vplivajo na to, kako vidimo sebe, drug drugega in svoj potencial.