Desus in Zorčičev Lide na volitve s skupno listo?

Desus in stranka Lide bi lahko na prihajajočih volitvah nastopila s skupno listo. Predsednik DeSUS Ljubo Jasnič je danes potrdil, da so dogovori o oblikuvanju skupne liste s stranko Igorja Zorčiča v zaključni fazi. Čaka jih še kadrovsko dogovarjanje in veliko organizacijskega dela.

Ljubo Jasnič FOTO: Voranc Vogel

Jasnič je potrdil, da se Desus pogovarja tudi z nekdanjim predsednikom uprave GEN-I Robertom Golobom, a z njim še niso dosegli dogovora. Pravi, da bodo počakali do 26. januarja, ko naj bi bilo jasno, kakšna bo sploh Golobova politična aktivacija. »Če se bo potem odločil, da se želi z nami pogovarjati, smo odprti za pogovore,« je dejal na današnji novinarski konferenci.

Stranka sicer ne najde skupnega jezika s poslansko skupino. Dobro naj bi se razumeli le z vodjo poslanske skupine Francem Juršo. Ali bodo aktualni poslanci kandidirali tudi na letošnjih volitvah, še ni jasno. Jasnič je dejal, da v stranki nikomur ne zapirajo vrat, a glede na to, da se Ivan Hršak ni odzval povabilu na pogovore, sklepajo, da za sodelovanje ni več zainteresiran.