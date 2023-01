Delova osebnost leta: Graditelj mostov sledil ciljem in sanjam (FOTO)

»Pa poglejmo, kdo je najbolj zaznamoval minulo leto 2022!« je tedaj pritisnil na sprožilec osrednji voditelj Saša Krajnc ter na ta način dramaturško še začinil in povečal napetost.

V Cukrarni so v četrtek zvečer namreč ustoličili Delovo osebnost leta 2022! Laskavi naziv je pripadel Marjanu Pipenbaherju, enemu najbolj poznanih evropskih graditeljev mostov, ki se je podpisal tudi pod pelješki most in črnokalski viadukt. Ročno izdelan kipec Steklarne Rogaška je prejel iz rok direktorja naše medijske hiše Stojana Petriča, na odru pa mu je čestital tudi odgovorni urednik Dela in Slovenskih novic Bojan Budja, ki je tik pred tem dejal, da je bilo leto 2022 nasploh usodno pa tudi prelomno, da se je prelomilo v pravo smer, da je bilo zgodovinsko, da smo dobili prvo predsednico ter da je bilo kolesarsko, protestno, goreče, sušno, poplavno, predvsem pa da je bilo v tako pestrem letu težko izluščiti že nominirance, kaj šele tistega, ki se bo naposled ovenčal z nazivom Delova osebnost leta 2022.

Smetana gostov

In ko se je v tistem zaslišalo Marjan Pipenbaher, je dvorana vstala in iskreno aplavdirala. Da je postal osebnost leta človek iz foha, kot se reče, je vidno odleglo, vsaj tako je bilo čutiti v pozitivno nabitem ozračju, ki je še dolgo potem zapolnjevalo to veličastno ljubljansko galerijo, v kateri se je zbrala in gnetla smetana gostov.

Vodji dnevne in nočne izmene na gorečem Krasu Simon Vendramin in Stanko Močnik FOTO: Leon Vidic

Delova osebnost leta je tisti dogodek v začetku leta, ki ga že tradicionalno ne gre zamuditi. Medijska hiša Delo je s svojimi izdelki in vplivom, ki ga premore, namreč institucija, ki se ji pridejo na ta gala dogodek, pod katerega se je tudi tokrat podpisal in ga iz ozadja uspešno vodil režiser Matej Filipčič, vsakič poklonit tisti, ki so med letom nastopali v Delu in Slovenskih novicah, ki so imeli vidne ali nevidne vloge in ki so spreminjali družbo ali pa jo še bodo, kot na primer, predsednica republike Nataša Pirc Musar s soprogom Alešem, predsednik vlade Robert Golob, prvi predsednik Milan Kučan z ženo Štefko, ministrica Asta Vrečko in ministri Luka Mesec, Matjaž Han in Klemen Boštjančič, ljubljanski župan Zoran Janković in zagorski Matjaž Švagan, gospodarstveniki, kakršna sta Janez Škrabec in Nada Drobne Popovič, ustanoviteljica in direktorica mednarodnega Inštituta za raziskovanje trga in medijev Mediana Janja Božič Marolt in še mnogo drugih. Manjkali niso tudi tisti, ki pri nas kaj pomenijo v novinarstvu.

Začne se pri posamezniku

Delovo osebnost so prvič razglasili že konec leta 1990, ko so se na Delu odločili, da bodo ponudili bralcem priložnost ter jih povprašali, kdo si zasluži to čast, s pojasnilom, da ni nujno, da je politik. Kljub temu so bralci že takrat izbrali Milana Kučana, ki je v bitki za osebnost leta premagal predvsem politike, Janeza Drnovška, Lojzeta Peterleta, Jožeta Pučnika, Janeza Janšo ... Kučan je bil pozneje izbran še osemkrat!

Leta 2007 je uredništvo prvič izbralo deseterico kandidatov, končni izbor pa prepustilo bralcem. Osebnost leta je postal Borut Geršak, ki je uspešno izvedel prvo endoskopsko operacijo na srcu, v naslednjih letih pa so slavili še metalec kladiva Primož Kozmus, zdravnik Erik Brecelj, pisatelj Boris Pahor, podjetnik Ivo Boscarol, sledilo je obdobje humanitarcev in prostovoljcev, za osebnost leta so bili izbrani Ana Lukner pa Anita Ogulin, gasilci, Jure Poglajen in Milan Jakopovič, zatem so na vrsto prišli jezikoslovec Kozma Ahačič, kirurga Uroš Ahčan in Vojko Didanovič, dolgoletni direktor Instituta Jožef Stefan Jadran Lenarčič, predlani je bil to epidemiolog Mario Fafangel, lani pa Aleksander Čeferin.

Direktor medijske hiše Delo Stojan Petrič, odgovorni urednika Dela in Slovenskih novic Bojan Budja ter direktorica Dela Nataša Luša FOTO: Leon Vidic

In tudi slavni Grosupeljčan, ki je v nekem trenutku poenotil in dvignil na noge celotno Evropo ter njene najvidnejše politike, v boju za male ljudi pa so ga tedaj podprle prav vse ustanove v Bruslju, je včeraj prišel v prenovljeno Cukrarno, na to veličastno prireditev, na kateri so razglasili že 33. Delovo osebnost leta! Prišel je kot častni govorec in vse prisotne nagovoril: »Danes sedijo z nami tisti posamezniki, ki so dokazali, da se vse začne pri posamezniku in so vsak na svoj način sledili svojim ciljem in sanjam. Naziv osebnost leta si zasluži vsak, ki se ni pustil ukloniti, ki je kljuboval vsem pritiskom in ki je vztrajal na svoji poti!«

Na strani izjemnih osebnosti

Med govorom je s pogledom večkrat premeril tiste, ki so sedeli v prvi vrsti, letošnje nominirance: vodji intervencije na gorečem Krasu Simon Vendramin in Stanko Močnik, Inštitut 8. marec za aktivacijo mladih v zvezi z družbenimi problemi, Ivo Boscarol, ki je milijone od prodaje podjetja podaril svoji občini, Maruša Bradač, astrofizičarka, ki sodeluje pri največjem vesoljskem teleskopu Webb, Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije in gorski reševalec, Živa Ploj Peršuh in Tomo Peršuh, ki sta iz Ukrajine v Slovenijo evakuirala mlade glasbenike, Marjan Pipenbaher, gradbeni inženir, ki je projektiral pelješki most, Urša Bogataj, prva Slovenka z naslovom olimpijske prvakinje v smučarskih skokih, Robert Golob, politik, ki je lani zaznamoval Slovenijo, in Nataša Pirc Musar, prva predsednica Slovenije. Mnogi, med njimi tudi direktorica medijske hiše Delo Nataša Luša, so se strinjali, da takšne konkurence še ni bilo. Imela je uvodni govor, v njem pa omenila, da so napovedi, da bo nekoč časopis na papirju luksuz, pravzaprav že tu. »Delo bo še izhajalo na papirju, dokler bo imelo bralce, ki cenijo vrednote kakovosti, profesionalnosti in verodostojnosti ter bodo za to pripravljeni tudi plačati.«

Delovo osebnost so prvič razglasili že konec leta 1990.

Kot je dejala, bo medijska hiša Delo tudi v prihodnje na strani izjemnih osebnosti – njihovih presežkov, pokončne drže in prebojne naravnanosti, s katerimi bodo premikali meje in ustvarjali spremembe na bolje.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar s soprogom Alešem FOTO: Črt Piksi

Vsi nominiranci za Delovo osebnost leta 2022 FOTO: Črt Piksi

Podelili so tudi Delove novinarske nagrade. Prejeli so jih (z leve) Karel Lipnik, Nina Gostiša, Brigite Ferlič Žgajnar, Lovro Kastelic in Črt Piksi. FOTO: Leon Vidic

Premier Robert Golob in prvi predsednik države Milan Kučan FOTO: Črt Piksi

Delova osebnost leta 2021 in letošnji častni govorec Aleksander Čeferin FOTO: Črt Piksi