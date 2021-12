Dedek Mraz ustavil svojo kočijo (FOTO)

Že drugo leto zapored je Maribor vstopil v veseli december oziroma Čarobni december, kot so ga poimenovali pred leti, od letos naprej pa Čarobni Maribor, brez spektakularnih koncertov, ognjemetu pa se je drugo največje slovensko mesto že davno odpovedalo.

Svoje želje so obešali na vrvice, da jih razpiha tja, kamor morajo priti.

Napovedi so bile za zadnje tedne v letu obetajoče, mestna občina je po dolgem času ulice in okoliške krajevne skupnosti ter četrti izdatno okrasila z lučkami, ki so mnogim jemale sapo, na koncu pa je ponovno zmagala korona, ki je vse onemogočila – z izjemo Vilinskega mesta, ki ga prirejata društvo Hiša in Narodni dom Maribor, širši javnosti znan tudi kot glavni organizator Festivala Lent.

Kljub okrnjenemu programu in še posebno ostrim zapletom okoli praznične gostinske ponudbe na stojnicah, ko se še ni prav dobro vedelo, kdo sploh lahko pije in ali naj to počne sede ali stoje, pa organizatorji turistične in prireditvene ponudbe v mestu ob Dravi pravijo, da naj bi štajersko prestolnico obiskalo več ljudi kot preteklo leto. Čeprav prihodki od prodaje niso dosegali niti 30 odstotkov pričakovanih, so bili zadovoljni. Predvčerajšnjim so se zaprli še hišice in božična tržnica ter otroški vrtiljak na prenovljenem Glavnem trgu, ponudba suhih mesnin in potic pa ostaja do novega leta.

Ognjeni spektakli vedno pritegnejo obiskovalce. Fotografije: Marko Pigac

Zato je bilo v torek zvečer v starem mestnem jedru ob zaključku še toliko bolj pestro, saj je tudi dedek Mraz z vilo Simono končal svojo kočijaško turnejo, z ognjeno ulično predstavo Ana Mrzla: Sodrga ob glasbeni podlagi skupine 2227 in s prižigom iskric ter pisanjem želja pa se je zaključil tudi letošnji program.