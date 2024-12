Po več letih nastajanja so včeraj javnosti predstavili edinstven gasilski kombi. V njem so uredili gasilsko učilnico z 20 simulatorji požarov – od štedilnikov in pečic do dimnikov in plinov – v hišah ali stanovanjih. Kot je povedal Tomaž Vilfan, namestnik poveljnika Gasilske zveze Slovenije (GZS), je prav simulacija, se pravi posnemanje požarov, bistvena vsebina vozila: »Vključene simulacije so plod domačih idej, inženirstva in znanja. Oprema je prišla iz celotne Evrope, sledilo pa se bo učnim programom.« Dobro je vedeti, kako gorečega človeka pravilno prekrijemo.Z novim gasilskim vozilom - ...