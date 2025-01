Davek na pse razburil Slovence, ministrstvo že miri: »Gre zgolj za ... «

Ministrstvo za kmetijstvo pripravlja novelo zakona o zaščiti živali, s katero želi nadgraditi področji zapuščenih in eksotičnih živali. V preteklih dneh je razburila napoved, da naj bi z zakonom uvedli novo občinsko dajatev za lastnike psov, a na ministrstvu pojasnjujejo, da brez soglasja občin v predlogu zakona tega ne bo.

Kot so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, si na področju zapuščenih živali s preventivnimi ukrepi prizadevajo zmanjšati število živali, ki potrebujejo oskrbo v zavetiščih. »Skupaj z deležniki iščemo transparentne in vzdržne rešitve za financiranje zavetišč, pri čemer bo poseben poudarek na dolgotrajni oskrbi, ki bo prijazna do živali,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Zgolj zamisel za razpravo in ne za zakonski predlog

Izhodišča za pripravo novele kot enega od možnih virov financiranja občin za oskrbo zapuščenih živali in potrebne infrastrukture vsebujejo tudi zamisel občinskega oziroma lokalnega prispevka za pse, pri čemer na ministrstvu poudarjajo, da gre trenutno zgolj »za zamisel za razpravo in ne za zakonski predlog«.

Zakon o zaščiti živali bi bil le pravna podlaga za prispevek za lastnike psov, ki bi bi občinam omogočila sprejetje takega ukrepa, če bi ga te ocenile kot ustreznega. »Morebitni prispevek bi občinam omogočil, da same sprejmejo akt, s katerim bi zagotovile dodatne vire za financiranje skrbi za zapuščene živali, za zagotavljanje in vzdrževanje infrastrukture za pse (pasji parki, koši za iztrebke ...) in za sofinanciranje izvajanja kastracij in sterilizacij. Končna odločitev o uvedbi tega prispevka bi bila izključno v pristojnosti posameznih občin,« so še pojasnili na ministrstvu.

Če soglasja občin ne bo, nove dajatve za lastnike psov ne bo

Ministrstvo je vsa izhodišča za pripravo zakonskega predloga že predstavilo različnim deležnikom, med drugim tudi združenjem občin. Tem so sredi decembra na sestanku pojasnili, da je prispevek ena od možnosti za pridobivanje občinskih sredstev. »Če občine s to možnostjo ne bodo soglašale - glede na odzive v medijih z njo ne soglašajo -, občinskega prispevka za pse v predlogu zakona, ki bo šel v javno obravnavo, ne bo,« so poudarili na ministrstvu.

Dodali so, da ideja o prispevku za lastnike psov ni novost, saj ga poznajo tudi nekatere druge evropske države, kot je na primer Avstrija (Dunaj), kjer je to uveljavljen davek lokalnih skupnosti.