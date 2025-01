Davek na pse: Toliko denarja naj bi steklo v občinske proračune zaradi novega prispevka

Slovenska vlada je napovedala spremembo Zakona o zaščiti živali, ki bo omogočila občinam uvedbo prispevka za lastnike psov. Predvideni znesek naj bi znašal do 20 evrov letno na psa. Sredstva bodo namenjena financiranju zavetišč, vzdrževanju infrastrukture kot so pasji parki in koši za pasje iztrebke ter preventivnim ukrepom kot sta sterilizacija in kastracija prostoživečih živali.

Več na deloindom.si.