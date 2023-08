Danica slavila 101 leto (FOTO)

101 leto je slavila Danica Kokot iz Rosalnic pri Metliki. V tem kraju sta si z možem leta 1952 ustvarila dom in družino. Slavljenka je gospodinja od mladih let, že v rojstnih Radičih pri uskoškem Žumberku. Življenje je posvetila družini in delu, pogosto je priskočila na pomoč možu, izučenemu kovaču. Doživela in preživela je dve svetovni vojni, izgubo moža in pred 20 leti še sina. Vsem preizkušnjam navkljub ji volje, moči, veselja do življenja ni zmanjkalo.

Brez torte ne gre.

Vse, kar je bilo v življenju slabega, sem vedno vzela kot dobro.

Vedno aktivna

Aktivna je bila kot članica Društva kmečkih žena Metlika, blestela je kot mojstrica peke potic, kruha in drugih kvašenih izdelkov za različne dogodke. Enajst let je bila članica medgeneracijske skupine za samopomoč v Rosalnicah. Še lani je gospodinjila, zelo je bila ponosna na svoj cvetlični vrt, ki ji je prinašal nemalo veselja. S snaho Marjanco se odlično razumeta, med njima je čutiti veliko naklonjenosti, pozitivne energije in dobre volje, kot je slavljenko opisala Zalka Klemenčič, sekretarka OZRK Metlika.

»Babi, ti si kot rožica,« so ji voščili vnuki.

»Vse, kar je bilo v življenju slabega, sem vedno vzela kot dobro,« je Daničin odgovor na pogosto vprašanje o receptu za dolgo življenje. Takšno jo poznajo tudi njeni sosedi in prijatelji. Malce jo razjezi, da dandanes med ljudmi ni več takšne složnosti, kot je bila v letih njenega odraščanja. Od februarja letos je njen novi dom Dom starejših občanov Metlika. »Je tako naneslo. Ljudje se moramo v življenju vedno privajati spremembam in izzivom,« pove v svojem novem bivališču, kjer so jo obiskali otroci, vnuki, pravnuki, sosedje in prijatelji. Voščili so ji tudi direktorica doma starejših Ivica Lozar z zaposlenimi ter predstavniki krajevne organizacije Rdečega križa Rosalnice, metliške organizacije Rdečega križa in županja Martina Legan Janžekovič. Varovanci DSO Metlika so slavljenki in najstarejši stanovalki ter občanki pripravili krajši program s pesmimi in recitacijami.