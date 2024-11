Danes obeležujemo spomin na velikega generala, oglasila sta se Pirc Musarjeva in Golob (FOTO)

V Sloveniji danes praznujemo državni praznik, dan Rudolfa Maistra, v spomin na 23. november 1918, ko je general Maister s svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo ter prevzel vojaško oblast v Mariboru. Osrednja državna proslava v letu, ki ga je vlada razglasila za Maistrovo leto, je bila v petek v njegovem rojstnem Kamniku.

FOTO: Črt Piksi

Osrednja govornika na slovesnosti sta bila obrambni minister Borut Sajovic ter evropski poslanec in njegov predhodnik Marjan Šarec. Prvi je v svojem govoru citiral Maistrovo misel, da je naša sveta dolžnost braniti svojo domovino, premoženje in življenje naših dragih ter dodal, da ta zgled velja še danes. Šarec pa je poudaril, da je Maister na začetku 20. stoletja dejansko izvedel prvo dejanje na poti k slovenski osamosvojitvi, ko je zaokrožil velik del slovenskega narodnostnega ozemlja in tako postavil temelje, da smo sploh imeli ozemlje, ki danes tvori slovensko državo.

Pirc Musarjeva spomnila na njegovo ljubezen do domovine

Rudolf Maister je z neizmerno ljubeznijo do domovine ter vizijo enotne in ozemeljsko celovite države s svojimi borci trajno zaznamoval obstoj našega naroda, je ob današnjem prazniku zapisala predsednica države Nataša Pirc Musar. Ob tem je poudarila njegovo preudarnost in pogum v času oblikovanja novih nacionalnih in političnih razmerij.

Predsednik vlade Robert Golob pa je dodal: »Njegova vera v narod je prešla na mnoge somišljenike, izobražence, učitelje in Slovence, ki so z njim ohranjali upanje v svobodno prihodnost.«

»Ko je 23. novembra 1918 general Maister s svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo in nad Maribor dvignil slovensko zastavo, se morda tudi sam ni zavedal, kakšen zgodovinski mejnik boja za svobodo je postavil. Skupaj s svojimi borci se je pogumno postavil po robu tujim vojakom. Ob tem ni le zavrnil poskusa priključitve Maribora z okolico Nemški Avstriji, ampak je lastnoročno prevzel nadzor nad mestom in vso Spodnjo Štajersko,« je navedel.