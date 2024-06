Danes najdaljši dan v letu in začetek poletja. Kakšno vreme nas čaka?

Danes je prvi koledarski dan poletja. V meteorološko poletje smo vstopili v začetku junija.

Prvi poletni dan pa je tudi najdaljši dan v letu. Sončev obrat bo danes po srednjeevropskem času, torej tudi v Sloveniji, ob 22.51. Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) bodo temperature poletne, do konca tedna bo trajal prvi letošnji krajši vročinski val.

Po daljšem nestabilnem obdobju so temperature v teh dneh povsem poletne, k nam se je iznad Afrike razširila vročina. Najnižje jutranje temperature bodo danes v Zgornjesavski dolini in na planotah Notranjske okoli 13, drugod od 15 do 20 stopinj Celzija. Popoldne se bo segrelo in temperature se bodo gibale okoli 28 do 33 stopinj, je za STA pojasnil dežurni meteorolog Anže Medved.

Vročina se bo še stopnjevala in vrhunec dosegla v petek, ko bodo temperature v večjem delu Slovenije spet presegle 30 stopinj, na jugovzhodu Slovenije pa se bodo povzpele tudi do 35 stopinj. V soboto se bodo temperature v večjem delu Slovenije zopet gibale okoli 30 stopinj. Od sobote naprej vročine več ne bo.

V petek se bo oblačnost od zahoda postopno povečala. V hribovitem svetu popoldne in zvečer ni izključena kakšna ploha in nevihta. V soboto bo sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne bodo nastale posamezne plohe in nevihte. V nedeljo bo delno jasno z zmerno oblačnostjo in popoldanskimi plohami, ki bodo verjetnejše na severu Slovenije, še napoveduje Arso.

Ob poletnem solsticiju Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani danes vabi na dan odprtih vrat v astronomskem observatoriju na Golovcu. Za obisk predavanja, ogled teleskopa Vega in opazovanje neba s teleskopi je potrebna rezervacija brezplačne vstopnice prek spletne strani observatorija. Ogled neba s teleskopi se izvaja samo v primeru jasnega neba.

Kakšna pa je dolgoročna napoved za letošnje poletje?

Po modelu ECMWF lahko pričakujemo nadpovprečne temperature v skoraj vsej Evropi, in sicer za 0,5 do 2 stopinji Celzija višje, kot smo vajeni. Največje temperaturne anomalije in najvišje možnosti za dolgotrajne vročinske valove napovedujejo za srednjo in južno Evropo. Tudi količine padavin naj bi bile po vsej Evropi obsežnejše. Največ jih pričakujejo nad severnimi deli celine, najmanj pa na jugu. Opozarjajo, da na območju Balkana lahko pride do sušnega obdobja.

Drugi model, ki ga uporablja Severe Weather Europe, je model Meteorološkega urada Združenega kraljestva UKMO. Ta se v svojih napovedih precej razlikuje od ECMWF. Po UKMO naj bi bilo največ vročinskih valov na vzhodu in severu Evrope. Anomalije se vidijo na zahodu, vendar so najbolj izrazite na vzhodu.

Ta model napoveduje, da bo temperatura na področju Slovenije za 0,5 do 1 stopinjo Celzija višja od povprečne temperature za ta letni čas, tisti, ki se na morje odpravljate v Dalmacijo, pa lahko pričakujete do 2 stopinji Celzija višje temperature.

Kar zadeva padavine naj bi bila količina na zahodu in jugu Evrope v skladu z običajnim poletnim povprečjem, morda malenkost nižja. Največ padavin pričakujejo v Skandinaviji.

Sloveniji ta model napoveduje večje pošiljke padavin. Več o vremenu poleti preberite tukaj.