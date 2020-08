Spet visoko število okuženih, med njimi tudi malček

Okužena zaposlena v Črnečah

V četrtek so v Sloveniji ob 1.338 testiranjih potrdili 42 primerov novega koronavirusa, kažejo podatki sledilnika covid 19. V bolnišnici se zdravi 22 bolnikov, en bolnik potrebuje zdravljenje na intenzivnem oddelku.Tokrat je med okuženimi tudi oseba iz najmlajše starostne skupine 0–4, še en primer je tudi v skupini do 14 let, skupaj pa je v skupinah do 34 let 18 okuženih.Trenutno je aktivnih 428 okužb. V Sloveniji so sicer skupaj potrdili 2.797 primerov novega koronavirusa, umrlo pa je 133 bolnikov z boleznijo, ki jo virus povzroča.Po dolgem času največ primerov ni bilo odkritih v slovenskem glavnem mestu, temveč v Mariboru in Celju – po pet. V Ljubljani so odkrili enega manj, po dva v Kopru, Krškem, Črnomlju, Brezovici in Velenju, po enega pa v Borovnici, Velikih Laščah, Šmartnem pri Litiji, Sevnici, Brežicah, Kranju, Šenčurju, Kamniku, Preboldu, Šmarju pri Jelšah, Rogaški Slatini, Vidmu, Zavrču, Miklavžu na Dravskem polju, Vuzenici, Dravogradu, Muti in Murski Soboti. Največ okužb je še vedno v Ljubljani – 83, precej pa se povečuje tudi delež v Celju – 29. Maribor jih ima 16.Potem ko so v Koroškem domu starostnikov v Črnečah ta teden potrdili okužbo z novim koronavirusom pri dveh stanovalkah doma, so testi v nadaljevanju potrdili tudi okužbo pri eni zaposleni osebi, ki je že bila v sedemdnevni izolaciji, je za STA povedal direktor domaV domu so po prvi potrjeni okužbi takoj ustavili sprejem novih stanovalcev, prepovedali so vse obiske in prekinili druženja stanovalcev. Prav tako so prekinili izvajanje dejavnosti pomoč na domu, razen za najnujnejše primere. Zaradi odsotnosti dela zaposlenih se trenutno v domu spopadajo s kadrovsko stisko in z dodatnimi obremenitvami ostalih zaposlenih.