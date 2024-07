Današnje neurje jim je vzelo cesto, vozniki bodite previdni (VIDEO)

Vreme tudi danes ni prizanašalo, o čemer smo že poročali tukaj. Ponoči bodo nevihte vse pogostejše in se bodo do jutra razširile nad večji del Slovenije.

Po napovedih hidrologov bodo v noči na soboto in v soboto dopoldne hitro naraščali hudourniški vodotoki in manjše reke zlasti v severni in osrednji Sloveniji, lahko pa tudi v drugih delih države.

Na teh območjih je možno poplavljanje ob hudourniških strugah in manjših rekah. Poplavile bodo tudi padavinske in zaledne vode v več delih države, so zapisali na Arsu.

Na družbenih omrežjih smo zasledili objavo na strani Koroška Čveka, kjer video kaže, da so v Trbonjah v občini Dravograd ostali brez ceste.

»Trbonje pravkar ... In še enkrat obvestilo, da so zaradi zemeljskega plazu so tudi že zaprli glavno cesto Dravograd - Radlje. Vozite previdno! Obvoz je možen po lokalnih cestah.«