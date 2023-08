Damijan, ki ga je napadel morski pes, invalid za vse življenje: Beli me je, beli me je, pomagajte!

Možnost, da morski pes napade človeka v Jadranu, je majhna, a Slovenec Damijan Pesek je postal redka izjema. To se je zgodilo leta 2008, ko je inštruktorja potapljanja med kopanjem na Visu napadel beli morski pes.

Pravi, da je med ribolovom v zalivu Mala Smokva začutil močan udarec v nogo. Videl je, da je morski pes. Pesek ni vedel, ali ga bo morski pes dohitel, ko je plaval do čolna svojih prijateljev.

Ostal invalid za vse življenje

Pesek je utrpel hude poškodbe in je ostal invalid za vse življenje, smo poročali pred leti. Morski pes ga je ugriznil v levo nogo in jo skoraj odgriznil. Poškodovane je imel arterijo in živce v stopalu.

»Bilo je grozljivo. Prijel sem ga za škrge in mu v trebuh zapičil puščico podvodne puške. Ranjeni morski pes se je le za trenutek odmaknil. Panično sem priplaval na površje. Ostra plavut se mi je vedno bolj približevala. Brez moči sem spremljal tekmo, kdo bo hitreje prišel do mene. Le za trenutek so bili prijatelji hitrejši,« je Pesek pripovedoval zdravnikom ljubljanskega Inštituta za rehabilitacijo Soča.

Damjana Peska je napadel morski pes. FOTO: Modic Igor

Nekaj ​​let po dogodku je Damjan nadaljeval potapljanje.