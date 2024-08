»Moj 14-letni vnuk Anže je imel doma, v kletki, dva nimfa papagaja. Pred dvema mesecema pa mu je v Šempetru v Savinjski dolini eden pobegnil. Začelo se je mrzlično iskanje, fotografijo je objavil tudi na spletu, a brez uspeha. Ko so že skoraj obupali, pa je po skoraj dveh mesecih klicala gospa, ki živi pod Roglo, v občini Zreče, in povedala, da se je pred štirimi dnevi pri njih pojavil papagaj. In ko so ga šli iskat, je bil res on,« nam je razkril naš zvesti bralec Mišo Kolar. Kot je še dodal, je to pravi čudež. Tudi zato, ker so nimfa papagaji slabi letalci. »On pa je v slabih dveh mesecih p...