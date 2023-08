Čudež na Županjih Njivah: vse je bilo poplavljeno, le ona je ostala cela

Kjer se cesta iz Kamnika razcepi proti izviru Kamniške Bistrice v eno in proti Črnivcu v drugo smer, ležijo druga zraven druge tri vasi – Kregarjevo, Stahovica in Županje Njive. Tudi to območje je bilo poplavljeno in hudo poškodovano. A kot po nekem čudežu je sredi podivjane narave en objekt ostal cel in domala nedotaknjen. Gre za znamenito kapelico s kipom Marije Brezmadežne, ki kraljuje na samem vhodu na Županje Njive. Znamenita je zato, ker je maja 1988 vznemirila marsikaterega Slovenca, še najbolj pa domačine, ko so začudeno opazovali množice vernih in nevernih, ki so se noč in dan zgrinj...