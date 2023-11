Učence Osnovne šole (OŠ) Rače je v petek na krožnikih pričakalo neljubo presenečenje. V mlincih za praznično kosilo za martinovo so nekateri namreč našli črve; najverjetneje je šlo za gosenice kuhinjskega molja, ki so se zaredili v embalaži mlincev. Osamljen primer Čeprav gre za osamljen, a vseeno neprijeten primer, smo se kljub temu za pojasnila obrnili na pomočnico ravnatelja OŠ Rače Romano Zupančič, ki nam je povedala, da je učenka, ki je naletela na črvička, to takoj pokazala v kuhinji; pozneje so ugotovili, da je neželene goste v mlincih našlo več šolarjev. Mlince so takoj zavrgli in o...