Črne ali legalne gradnje? Hrvaški vojni veteran in Slovenci skupaj v soboto v protest (FOTO)

Čez štiri mesece bodo naši južni sosedje izvedli lokalne volitve. V Umagu je že več mandatov na čelu občine Vili Bassanese, prav tam pa so že več let v napetosti slovenski lastniki zemljišč v naseljih Alberi (Crveni Vrh) in Babići. Nekateri so se v torek udeležili mirnega protestnega shoda lastnikov »kmetijskih, gozdnih ter vseh drugih parcel v Umagu, prizadetih in oškodovanih zaradi uredb mesta Umag«, kot so vabili sklicatelji. Slovenski okupatorji Kot nam je v pogovoru povedala udeleženka shoda, je osnovna težava v tem, da že dolga leta z občino Umag ne morejo doseči dogovora, kako bodo ur...