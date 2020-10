Črna na Koroškem bo razglašena za ogroženo območje

REGENT TADEJ Novoletno vzdušje v CUDV v Črni na Koroškem. FOTO: Tadej Regent

Opreme imajo dovolj

Premierje na današnji novinarski konferenci dejal, da bo minister Gantar Črno na Koroškem ali tamkajšnji zavod CUDV kmalu razglasil za ogroženo. Ta ukrep bo po njegovih besedah omogočal, da se ogroženemu domu ali širše občini pošlje pomoč.​V CUDV Črna uradno o tem še niso seznanjeni. »Če je s tem sproščena kakršnakoli pomoč, je to za nas pozitivno,« je v zvezi s tem za STA dejala direktorica CUDV Črna. Doslej so v CUDV okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 103 osebah.Center za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Črna na Koroškem, kjer skrbijo za osebe z motnjami v duševnem razvoju, je trenutno največje žarišče okužb z novim koronavirusom pri nas. Od prve potrjene okužbe pri zaposleni osebi je minilo dva tedna in pol, medtem pa so do danes okužbo potrdili pri skupno 73 uporabnikih, 27 zaposlenih in treh prostovoljcih.Vodstvo CUDV Črna se s sorodnimi zavodi že nekaj časa dogovarja za kadrovsko pomoč. Potrebno je bilo urediti še pravno podlago za opravljanje dela v drugem zavodu, vse skupaj naj bi rešili v nekaj dneh.Potrebovali bi predvsem diplomirane medicinske sestre, da bi dobro pokrili rdeče cone, prav tako bi bila dobrodošla dodatna pomoč za zamenjavo zaposlenih, ki so po dobrih dveh tednih kriznih razmer izčrpani. Medtem se je okoli 20 zaposlenih že vrnilo iz karanten nazaj v službo, še vedno pa je zaradi okužb in karanten precej zaposlenih odsotnih z dela.Rdečo cono za okužene uporabnike iz CUDV Črna so uredili v prostorih Centra šolskih in obšolskih dejavnosti Peca nad Mežico, prav tako v centralni stavbi v Črni. Trije uporabniki pa se zaradi covida-19 trenutno zdravijo v bolnišnici. Njihovo stanje je po zadnjih podatkih stabilno, je povedala direktorica CUDV.Pečovnikova bo razmere v CUDV Črna ob sredinem obisku vlade na Koroškem tudi v živo predstavila ministru za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostis katerim se bo srečala ob njegovem obisku na Ravnah na Koroškem.Glede potrebne zaščitne opreme pa je Pečovnikova danes dejala, da je imajo za zdaj dovolj, saj jo sproti nabavljajo. Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije ter Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije sta namreč v imenu zaposlenih danes med drugim izpostavila, da v CUDV primanjkuje zaščitnih sredstev, in državo pozvala, da zaposlenim zagotovi ustrezne pogoje za delo.CUDV Črna je eden večjih tovrstnih zavodov v Sloveniji, skupaj z dislociranimi enotami in dnevnimi centri skrbi za okoli 300 oseb z motnjami v duševnem razvoju in ima okoli 250 zaposlenih.