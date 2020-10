Ni več šale, Janša bo sporočil, kaj nas čaka

Ob slabšanju epidemiološke slike pri nas je vlada pripravila načrt sprejemanj ukrepov ob nadaljevanju širjenja virusa. Načrt, ki predvideva različne ukrepe glede na število novih okužb, število hospitaliziranih pacientov in tistih, ki potrebujejo intenzivno nego, bo na novinarski konferenci, napovedani za 15. uri, predstavil premier. Tiskovno konferenco bomo spremljali v živo.Preberite tudi:V drugem valu epidemije pri nas smo že nekajkrat presegli več kot 200 novih okužb dnevno. Virus se nezadržno širi, strožje spoštovanje doslej veljavnih ukrepov, kot kaže, ne deluje. Vodja strokovne skupineje tako v zadnjih dneh omenjala možnost omejitev neorganiziranega zbiranja ljudi na javnih krajih na šest oseb in omejitev števila ljudi v vseh zaprtih javnih prostorih, kot so gostinski lokali, servisne dejavnosti, trgovine ...Vse večja težava je zasedenost postelj v covidnih oddelkih in predvsem širjenje virusa med zdravstvenimi delavci., generalni direktor UKC Ljubljana, največje bolnišnice pri nas, je napovedal, da bodo morali zagotoviti levji delež dodatnih postelj, preostale bolnišnice pa solidarnostno prispevati osebje.Zadnje okužbe med zdravstvenimi delavci so potrdili v Splošni bolnišnici Jesenice, kjer je bilo na testiranjih pozitivnih 26 zaposlenih, večinoma gre za medicinske sestre. Okuženi so tudi trije pacienti; dva na internem oddelku in ena na ginekološkem. Zaradi kadrovske stiske so zaprli oddelke za abdominalno kirurgijo, poškodbeno kirurgijo in gastroenterologijo. Ustavili so izvajanje vseh nenujnih posegov.