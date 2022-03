Cof in palica ne mikata fantov (FOTO)

»Mažorete so me navdušile, ker zelo rada plešem in poslušam glasbo. Preden sem začela trenirati, sem preizkusila več plesnih dejavnosti, vendar me nobena ni tako pritegnila. Pri mažoretni mi je zelo všeč, da poleg plesa uporabljamo še palico ali cofe, ki naredijo koreografijo zanimivejšo. Poleg tega sem spoznala nove prijateljice,« pove 15-letna Ema Avbar iz Novega mesta, ki je mažoreta že pet let in pol.

»Mažorete sem si izbrala, ker se mi to zdi lep in zabaven šport, navdušila me je tudi predsednica kluba,« dodaja 12-letna Pia z Otočca, ki trenira že sedem let. Obe sta ob več kot 50 dekletih članici Kluba Novomeških mažoret, ki ga vodi 25-letna Nika Fink. Imajo tri skupine, Cici, v kateri so dekleta, stara od šest do osem let, Kadet (9 do 11 let) in Junior (nad 12 let). »Najmlajše imajo v Novem mestu po en trening, da se skozi igro uvajajo, starejše vadijo dvakrat na teden, ko so tekmovanja, pa tudi večkrat,« pojasni Finkova.

Najmlajša je skupina Cici. FOTO: Klub novomeških mažoret

Trening ni enak treningu, vedno pa se najprej ogrejejo: »Pri starejših skupinah se delo deli na dva segmenta: naprej tehnika, kjer se vadijo meti, temu sledi učenje novih koreografij oziroma njihovo piljenje, da so čim bolj usklajene z glasbo.« Članice in nekdanje mažorete prevzamejo vlogo trenerk.

»Jaz sem začela, ko sem leta 2007 v roke dobila letak, s katerim so vabili v svoje vrste,« se spominja Nika. »Vsak avgust in september povabimo medse nove obraze, po mestu razobesimo plakate. Potem dekleta pridejo na prvi trening, razdelimo jih po starostnih skupinah in seznanimo s temelji – od osnovnega koraka do vrtenja palice. Če jim je vse skupaj všeč, ostanejo pri nas.«

Njihovi barvi sta rdeča in bela

Novomeške mažorete so prvo kolajno na evropskih prvenstvih, bronasto leta 2015 v Franciji, osvojile s cofi, danes pa nastopajo s palicami, ki jih dobivajo iz ZDA, dolge so med 60 in 71 centimetri. Na vsaki strani imajo bunko, ena je večja, druga manjša, a sta tako obteženi, da je palica v ravnovesju. Nastopa pa seveda ni brez uniforme! »Te so v lasti kluba in jih dekleta dobijo na izposojo, naši barvi sta rdeča in bela. Pri najmlajših je uniforma iz enega kosa, spodaj pa dekleta nosijo še kratke hlače. Starejša ko so dekleta, več kosov ima uniforma,« pripoveduje Nika.

Veselje v Franciji Foto: Klub novomeških mažoret

Dekleta iz Novega mesta so si na zadnjem evropskem prvenstvu leta 2019 v Vukovarju priborile kar štiri medalje, prvič tudi skupinsko v kategoriji palica – juniorke so bile srebrne. Iza Pelko in Maja Klobučar sta osvojili naslov evropskih podprvakinj med posameznicami, prva v kategoriji solo kadet palica in druga v kategoriji solo senior palica. V kategoriji par senior pompom sta zmagali Novomeščanki Nika Fink in Nina Marija Kumer.

Koronske razmere so vplivale tudi na domača državna tekmovanja. »Leta 2020 državnega prvenstva ni bilo, lani smo imeli dve. V tistih prejšnjih časih je bila praksa, da smo vsi nastopajoči zbrani v eni dvorani in si nastopi sledijo po starostnih kategorijah. Zaradi epidemioloških ukrepov pa je bilo potem drugače: en klub je prišel v prazno dvorano, nastopil v vseh kategorijah in odšel. Zatem so dvorano razkužili in nadaljevali,« nadaljuje Nika. Kadetinje so na zadnjem državnem prvenstvu ekipno osvojile prvo mesto, junior skupina pa je zadnja tri leta na tretjem mestu.

2015. so si priborile prvo kolajno na EP.

Med nastopi se zgodi marsikaj, Pia se denimo spominja, kako se ji je sezulj čevelj. »Prav posebne anekdote iz svoje kariere se ne spomnim. Smo pa bili, ko sem bila majhna, z družino na nekem dogodku, kjer so bile tudi mažorete. Bile so mi tako všeč, da sem začela jokati, ko so končale nastop,« pa pove Ema. Za ta šport se odločajo tako rekoč samo dekleta. Pred leti je sicer na vpis prišel tudi en fant, a si je premislil, ko je videl, da bi nastopal v družbi samih vrstnic.

Pridno trenirajo. FOTO: Studio Dea Dream

Vodi jih Nika Fink. FOTO: Klub novomeških mažoret