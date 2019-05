LJUBLJANA – V 93. letu starosti je umrl nekdanji politik in ekonomist. Aprila 1989 je kandidiral za predstavnika Slovenije v predsedstvu SFRJ, vendar ga je premagal takrat skoraj neznani, kasnejši dolgoletni premier in predsednik Slovenije.Bulc je kot član zveznega izvršnega sveta v obdobju od leta 1967 do 1971 in nato predsedstva SFRJ v obdobju od leta 1971 do 1974 sooblikoval jugoslovanski družbenoekonomski sistem v skladu s spremembami jugoslovanske ustave. Zlasti je bil dejaven na denarnem, bančnem in deviznem področju.V obdobju od leta 1974 do 1982 je bil vodja slovenske delegacije v zboru republik in pokrajin zvezne skupščine in obenem tudi član Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije.Od leta 1982 do 1989 je bil predsednik Gospodarske zbornice Slovenije. Po upokojitvi je bil dejaven v civilnodružbenih združenjih, denimo v Forumu 21. Prejel je več državnih odlikovanj, bil pa je tudi nosilec partizanske spomenice 1941. Bil je častni občan občin Trebnje in Mirna.Rodil se je 15. avgusta 1926 v Šmarjeških Toplicah.