Temelji slovenstva po 1460 evrov razprodani

Ob lanskem knjižnem sejmu objavljena šesta, v samostojni Sloveniji pa druga raziskava Slovenski knjižni trg znova ni potrdila še vedno razširjenega prepričanja, da smo Slovenci kot narod knjige tudi nadpovprečni bralci. Še manj strastni kupci knjig.Nasprotno: naklade padajo, ugledne založbe pešajo ali celo umirajo, bralci, kolikor jih sploh še išče literarne presežke ter bolj poglobljene in preverjene informacije, se selijo v zaslonsko galaksijo. Predvsem zaradi angleščine upada tudi delež bralcev v slovenščini objavljenih vsebin. Z letošnjim letom skoraj razpolovljena obdavčitev knjig ne bo resneje in dolgoročno obrnila teh trendov.Avtorji raziskav v Slovenskem knjižnem trgu, profesorjainter založnik, urednik, pisatelj in raziskovalec, naštevajo razloge za upadanje števila bralcev in knjižnih naklad. Med drugim je pešanje kupovanja in branja knjig tudi posledica upadanja pozornosti javnih medijev zanje. Predlagajo nekaj rešitev, kot je preusmeritev mecenske vloge države s »podpore posameznim naslovom v celotno področje; v državno skrb spada tudi knjigotrška mreža; potrebna je davčna podpora kulturni politiki; prebivalce je treba spodbujati k uporabi kulturnih dobrin« in podobno.Veliko pove tudi primerjava z Norveško: kar 82 odstotkov Norvežanov kupi vsaj eno knjigo na leto, med Slovenci pa je kupcev le 47 odstotkov. V več kot tri četrt norveških družinah starši pogosto berejo otrokom, v Sloveniji je takih družin le 29 odstotkov.Med izgovori nebralcev je najpogostejši, da so knjige manj zanimive od ponudbe na zaslonih vseh velikosti, predvsem pa, že od nekdaj, predrage. Obstajajo pa tudi izdaje, ki jim omenjene in mnoge druge težave ne morejo do živega. To je področje faksimilov in drugih posebnih izdaj starejših rokopisov in tiskov, pri katerih je dodana vrednost poleg kulturnega pomena in omejene naklade predvsem razkošna izvedba.Takšna je na primer bila, po več hitro prodanih ponatisih Dalmatinove Biblije, pred dvema letoma v 500 ročno vezanih in oštevilčenih izvodih natisnjena sijajna znanstveno utemeljena monografija ddr.S črnilom in zlatom (cena 1990 evrov), ki predstavlja vrhunce srednjeveškega knjižnega slikarstva iz slovenskih zbirk. Lani je bil odmeven dogodek izid v slovenščino prevedene celotne Slave vojvodine Kranjskev meščanski in bibliofilski izdaji, na prodaj po 2450 oziroma 3500 evrov. Prav zdaj, do 29. februarja, pa še velja prednaročilo za Valvasorjevo Veliko grbovno knjigo (za 444 evrov; po izidu bo cena za tretjino višja).Z aduti, kot so ekskluzivnost in prestižnost, sijajno reproducirano slikovno gradivo ter tehtnost besedil o posameznih predstavljenih temah, se ponaša tudi izvirna bibliofilska izdaja Temelji slovenstva v 300 ročno vezanih in oštevilčenih izvodih. Temu primerna je cena: 1990 evrov oziroma ob nakupu v prednaročilu 500 evro manj.Ker je celotna napovedana naklada dobila kupce že pred izidom – ti so prejeli tudi osebne listine o lastništvu –, je maloprodajna cena ostala le na papirju.Besedila, ki predstavljajo posamezne za slovenski narod temeljne dokumente in dogodke od naselitve in Brižinskih spomenikov do samostojne države in njene pridružitve Evropski uniji, so napisali in s slikovnim gradivom povezali izvrstni poznavalci te dolge poti, akademik, dr., dr.in dr.. Knjiga obsega 300 strani velikega formata, vezana je v usnjene platnice in shranjena v zaščitni kartonski etui. Torej že z videzom daje občutek dragocenega predmeta, vendar je založnica Mladinska knjiga naročnike motivirala še z izbranima dodatkoma, z natisom Ustave Republike Slovenije in bombažnimi rokavicami za listanje po knjigi, ter jim ponudila še možnost nakupa lesenega stojala za oporo in dodatno zaščito pri branju in pregledovanju.Najsi je bil v večini primerov odločilna spodbuda za nakup tako dragocene knjige bibliofilski navdih, pri nekaterih morda tudi nagnjenost k prestižnim predmetom ter pri tretjih premislek, da gre za nepozabno darilo ali zgolj naložbo, ki z leti pridobiva vrednost, je nekaj pridobilo tudi slovensko zgodovinopisje. In s tem, posredno, vsi tisti, ki o nakupu niso razmišljali, a so ponosni, da se lahko pred tujci postavimo tudi s svojo kulturo in ne zgolj s športnimi dosežki in naravnimi lepotami.