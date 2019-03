Razstavljena

Testirajte Fabio tudi vi, a jo vrnite v enem kosu. ;) Rezervacija izbranega termina pri najbližjem trgovcu in takojšnja končna potrditev – vse to na istem mestu in zgolj en klik stran. REZERVIRAJ FABIO Potrebujete več prostora? Preizkusite Fabio Combi. REZERVIRAJ FABIO COMBI

FOTO: Škoda Slovenija

Spoznajte modela Fabia in Fabia Combi ter ne pozabite: na voljo sta vam v kar 28 barvnih kombinacijah, kar je posebnost v tem razredu. Dvobarvno lakiranje je namreč običajno za znamke v premijskem segmentu, saj zahteva ogromno dodatnega dela. Več o barvah in lakiranju si lahko preberete tukaj.

Zelena Fabia Combi 1,2 TSI DSG je prestala zahteven preizkus in z novinarji nemške avtomobilistične revije Auto Bild v dveh letih prevozila 106.000 kilometrov. Med križarjenjem po Evropi so se za njenim volanom menjavali uredniki, novinarji, fotografi in drugi člani uredništva, skupaj kar 40 različnih voznikov. S Fabio so prevozili na tisoče avtocestnih kilometrov, a se z njo podili tudi po ulicah Hamburga, kjer ima sedež uredništvo te revije.Na koncu se je Fabia vrnila domov, v rodno češko Mlado Boleslav. Tam je avtomobil prevzela skupina mehanikov in se nemudoma lotila razstavljanja. Takšna je namreč običajna usoda vsakega avtomobila, ki mu pri Auto Bildu namenijo podaljšan preizkus. Mehaniki so najprej odstranili pokrov motorja, nato vrata in zatem po hitrem postopku še druge dele in delčke.Vsak odstranjen del so skrbno pregledali in premerili strokovnjaki podjetja Dekra, radoveden novinar Auto Bilda pa je budno opazoval dogajanje. Razstavljeno karoserijo in druge dele so potem postavili še pred belo ozadje za končno fotografiranje. To je razkrilo tudi najmanjše podrobnosti, ki so se jim posvetili strokovnjaki. In kaj se je zgodilo z razstavljenim avtomobilom? Vrnil se je v Nemčijo. Vse sestavne dele so namreč namenili poklicni šoli, v kateri bodo dijaki Fabio ponovno sestavili in sestavljeno še naprej uporabljali v učne namene.