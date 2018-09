Razkrivamo, kdaj bomo zadnjič premaknili uro

Tri četrtine Evropejcev proti premikanju ure

LJUBLJANA – Predsednik Evropske komisijeje v današnjem nagovoru o stanju v Evropski uniji napovedal, se bo »nepotrebno in nesmiselno premikanje ure dvakrat letno končalo že prihodnje leto«, so sporočili iz pisarne evropskega poslanca. Tako naj bi 31. marca 2019 še poslednjič premaknili urne kazalce in obdržali enotni poletni čas. Države članice bodo imele na voljo še suvereno odločitev, ali želijo obdržati zimski čas, v tem primeru bodo urne kazalce zadnjič premaknili 27. oktobra 2019.»Predlog pozdravljam, saj sem si ves čas odločno prizadeval, da bi to neupravičeno početje ukinili, tudi s pozivom Komisiji, naj temeljito preuči učinke premikanja ure in pripravi predlog sprememb,« je v izjavi za javnost zapisal Šoltes. Po njegovem je namreč to prineslo le malo koristi in veliko zmede, še posebej slabo pa je po njegovem vplivalo na naravni bioritem in pripomoglo k tveganjem za nesreče, kar so nakazale tudi znanstvene študije.Koncu premikanja ure je v javnem posvetovanju pritrdilo kar 84 odstotkov Evropejcev, ki so v več kot treh četrtinah premikanje časa ocenili kot negativno ali zelo negativno. Odziva 4,6 milijona Evropejcev Komisija očitno ni mogla prezreti. »Veselilo pa bi me, če bi Evropska komisija tudi v drugih primerih tako zavzeto prisluhnila svojim državljanom in tako bliskovito predlagala spremembe, ki jih pričakujejo,« je sklenil evropski poslanec.