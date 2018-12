Ravnatelj Merc razkril šokantne podrobnosti: Mislil sem biti tiho, ampak zdaj ...

Dobesedno utapljanje in spolna zloraba

Dekleti sta bili po zlorabi na šolskih hodnikih tarči posmeha. FOTO: Shutterstock

Otroci so pravi, šola je napačna

LJUBLJANA – »Kot ravnatelj, ki je upokojen, sem mislil biti tiho, ampak zdaj, ko so mi vse to postavili za vrat, je pa treba sneti rokavice,« je v pogovoru za Delo dejal, nekdanji ravnatelj Osnovne šole Prule, ki se je znašel v sodnem postopku , ker je leta 2013 zaščitil žrtvi spolne zlorabe s tem, da je storilcema, ki sta bila devetošolca, preprečil vstop v šolo. Na celotno dogajanje se je slovenska javnost burno odzvala, večinoma vsi pa so stopili na stran nekdanjega ravnatelja. Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je nato v petek umaknilo obtožni predlog proti njemu.Kot je povedal Merc, se je že pred odhodom v pokoj zglasil na ministrstvu za šolstvo. »Pisno na dveh straneh sem jim pojasnil, potem pa še povedal – v razgovoru sem bil tudi precej vulgaren – naj umaknejo obtožbo, ker je neumnost in se bodo osramotili. Da ni smiselno, da me vlačijo po sodiščih, ker za to ni razloga. A so rekli, da tega ne morejo storiti, ker je že v sodnih mlinih, in zato smo čakali.«In kaj se je dogajalo tistega dne v bazenu, zaradi česar je Merc dvema učencema prepovedal vstop v šolo? »Dva otroka sta storila tri hude stvari: z dobesednim utapljanjem sta onemogočila dve sošolki, drugo za drugo, sledila je spolna zloraba, naslednji dan pa po hodnikih norčevanje iz žrtev. To so zelo hude stvari in jaz kot ravnatelj sem tako ravnanje ustavil.«V pogovoru za Delo je bil Merc kritičen tudi do šolskega sistema. Kot je opozoril, imamo v Sloveniji najbogatejši predmetnik v Evropi in najbrž tudi na svetu. »Naši otroci se učijo vse v ogromnih količinah. Strokovni sveti, ministrstvo, bele knjige, vsi učencem nalagajo več in več. Zakaj imamo skoraj desetino otrok, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč, in zakaj ima 25 odstotkov otrok težave z učenjem? Ker je šola napačna, ne oni, otroci so pravi.« Po njegovem mnenju bi morali v strukturi šole nekaj spremeniti. »Ampak to je tudi stvar računskega sodišča, predvsem to, kako se ravna z denarjem. Za tem je neverjetna potrošniška logika. Na primer: v četrtem razredu je 25 ur pouka, v enem oddelku je štiri ali pet otrok z odločbo o dodatni strokovni pomoči. Kaj se zgodi? Če je te pomoči samo po tri ure, je to dodatnih 12 ali 15 ur. Torej ta oddelek ne stane 25 ur na teden, ampak 40 ur,« razlaga Merc. Po njegovem mnenju je to le ena od mnogih hinavščin v slovenskem šolskem sistemu.