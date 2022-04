Civilna iniciativa na nogah, to naj bi načrtovali v Anhovem

Civilna iniciativa Danes! ter društvo Eko Anhovo in dolina Soče sta danes opozorila, da naj bi družba Salonit Anhovo nameravala podvojiti letno količino sosežiga odpadkov s sedanjih 109.000 ton na 220.000. Temu nasprotujejo, od političnih strank, županje in občinskih svetniških skupin pa zahtevajo, da se do tega vprašanja jasno opredelijo.

Kot so poudarili v današnji izjavi za javnost civilnih iniciativ, je načrtovano povečanje trikrat večje kot takrat, ko je 600 zdravnikov opozorilo na škodljive posledice sosežiga in dvojne normative ter hkrati pozvalo odločevalce k izenačitvi mejnih vrednosti in upoštevanju zdravstvenega stanja prebivalcev.

»Povečanje je tako nepojmljivo veliko, da presega domišljijo razumnih ljudi. Vsak dan bodo namreč skurili več kot 600 ton odpadkov, v Anhovem bo obdelanih več smeti kot v sedmih celjskih sežigalnicah, kjer to počnejo pod bistveno strožjimi kriteriji,« opozarjajo v civilni iniciativi.

Čistilne naprave in filtre naj bi zgradili v dveh do treh letih

Po njihovem mnenju so v Salonitu zavajali, ko so do nedavnega trdili, da mejnih vrednosti za sosežig v cementarni tehnično ni mogoče izenačiti s tistimi za specializirane sežigalnice in da bi to pomenilo zaprtje cementarne. Zaradi lobiranja in stališča Salonita naj bi večina poslancev nedavno glasovala proti izenačitvi mejnih vrednosti pri sprejemanju novele zakona o varstvu okolja, so dodali.

Po povedanem na Salonitovih predstavitvah načrtov, ki te dni potekajo v občini Kanal ob Soči, naj bi zmanjšali skupne emisije in dosegali mejne vrednosti, enake mejnim vrednostim za sežigalnice ali celo pod njimi, a naj bi vse to pogojevali s povečanjem proizvodnje. Čistilne naprave in filtre naj bi zgradili v dveh do treh letih. V civilnih iniciativah tem obljubam ne verjamejo.

Eko krog: To je norost

Ko so podjetju predlagali, da bi pred povečanjem sosežiga najprej pridobili okoljevarstveno dovoljenje samo za izgradnjo čistilnih naprav in filtrov, s čimer bi dokazali učinkovitost in dejansko delovanje naprav, naj bi vodstvo družbe predlog zavrnilo. To naj bi po mnenju civilne iniciative dokazovalo, da v Salonitu ne verjamejo v svoje načrte in je njihov edini cilj povečanje sosežiga odpadkov in proizvodnje.

V društvu Eko krog menijo, da je tolikšno povečanje količin sosežganih odpadkov norost. »Prvič zato, ker se to dogaja v okolju, kjer zaradi tragične dediščine azbesta tega ne bi smeli početi. Drugič zato, ker sta politika in posel očitno nema za opozorila zdravstvene stroke. In tretjič zato, ker Slovenija že zdaj zaostaja za povprečjem EU pri prehodu v nizkoogljično krožno gospodarstvo, kamor sežig ali sosežig odpadkov nikakor ne sodi,« so zapisali.