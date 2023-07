Citat iz diplome delil celo Janša: Tina Gaber o kokainu, ki si ga »žal vsi ne morejo privoščiti«

Tina Gaber, sicer partnerka premierja Roberta Goloba, že nekaj dni razburja z izjavami o odlovu nutrij.Ob tem se seveda vrstijo takšni in drugačni odzivi. Prizadeta se čuti stroka, ogorčen je del javnosti.

Tina Gaber. FOTO: Zaslonski Posnetek/instagram

No, po nutrijah pa na družabnih omrežjih veliko pozornosti vzbuja njena izobrazba oziroma diploma. Gabrova je leta 2010 na Fakulteti za družbene vede diplomirala iz sociologije pri profesorju Samu Uhanu.

Bela estrada

Naslov njenega diplomskega dela pa Bela estrada, kjer jo je zanimalo kakšen je odnos ljudi iz slovenske estrade do prepovedanih drog.

Iz diplome. FOTO: Zaslonski Posnetek

Meddrugim je tako ugotovila, da »se toliko droge med slovenskimi estradniki porabi zgolj zaradi samega užitka. Naši igralci, pevci in manekeni ter ostali ljudje iz sveta estrade, žal ne živijo zvezdniških življenj, ki jih okušajo estradniki drugod po svetu. So popolnoma normalni ljudje, srečamo jih na ulici, v nakupovalnih centrih, restavracijah, kopališčih. Njihovo življenje je po večini povsem povprečno in moje mnenje je, da ne doživljajo nekega strašnega pritiska, da bi bil ravno to razlog, da bi se prepustili drogam.«

No, najbolj odmevna na družabnih omrežjih(delil jo je celo šef SDS Janez Janša) pa je bila njena ugotovitev, da » kljub dejstvu, da se cene drog znižujejo, te še zmeraj niso poceni. Gram kokaina v Ljubljani stane okoli 70 evrov. Žal si ga ne morejo privoščiti vsi, dejstvo, da večina estradnikov v Sloveniji ni bogatašev, pa je jasno.«