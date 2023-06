Cene v nebo: poglejte, za koliko odstotkov se je zvišala cena hrane

Letna stopnja inflacije v Sloveniji je junija dosegla 6,9 odstotka, potem ko je bila maja pri 8,4 odstotka. Nanjo so najbolj vplivale višje cene hrane, je danes objavil državni statistični urad. Cene so bile višje tudi na mesečni ravni, in sicer za 1,4 odstotka, najbolj pa so se podražili električna in toplotna energija, plin ter trdna goriva.

Za 12,1 odstotka dražja hrana je k letni inflaciji prispevala dve odstotni točki, za 8,5 odstotka višje cene izdelkov in storitev za rekreacijo in kulturo pa so prispevale 0,9 odstotne točke. V tej skupini so po navedbah statistikov izstopale višje cene počitniških paketov (za 7,5 odstotka) ter rekreacijskih in športnih storitev (za 13,1 odstotka).

Izdelki in storitve iz skupine zdravstvo so bili dražji za 13,3 odstotka in so inflacijo dvignili za 0,7 odstotne točke. Po 0,6 odstotne točke so prispevale še podražitve stanovanjske in gospodinjske opreme ter tekočega vzdrževanja stanovanj (za 8,1 odstotka), restavracij in hotelov (za 8,9 odstotka) ter raznovrstnega blaga in storitev (za 7,5 odstotka).

Po drugi strani so se v letu dni najopazneje pocenili naftni derivati in inflacijo ublažili za eno odstotno točko. Cene goriv in maziv za osebna vozila so bile nižje za 11,8 odstotka, tekočih goriv pa za 30,6 odstotka.

Cene blaga so se v povprečju zvišale za 6,2 odstotka, cene storitev pa za 8,4 odstotka. Blago dnevne porabe je bilo dražje za sedem odstotkov, poltrajno blago za 5,6 odstotka in trajno blago za 3,5 odstotka.

Podražitev električne in toplotne energije

Na mesečno inflacijo so najbolj vplivale podražitve električne in toplotne energije, plina ter trdnih goriv ob vrnitvi na višjo davčno stopnjo, ki so prispevale 0,7 odstotne točke. Cene električne in toplotne energije so se dvignile za 11,4 odstotka, plina za 7,9 odstotka ter trdnih goriv za 5,1 odstotka. 0,5 odstotne točke so dodale podražitve počitniških paketov (za 11,6 odstotka), 0,2 odstotne točke izdelki in storitve iz skupine zdravstvo (za 2,9 odstotka), po 0,1 odstotne točke pa še gospodinjsko pohištvo (za 1,8 odstotka) ter višje cene v restavracijah in hotelih (za 1,1 odstotka).

Cene hrane so upadle za 0,7 odstotka in mesečno inflacijo znižale za 0,1 odstotne točke. Za prav toliko so inflacijo ublažile vse preostale junijske pocenitve.

V prvi polovici letošnjega leta so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 4,9 odstotka (v prvi polovici lanskega leta za 8,2 odstotka). Cene so se najbolj zvišale v skupini rekreacija in kultura (za 11,1 odstotka), sledile so podražitve v skupinah alkoholne pijače in tobak (za osem odstotkov), zdravstvo (7,7 odstotka), stanovanja, voda, električna energija, plin in drugo gorivo (za 6,5 odstotka), restavracije in hoteli (za 5,2 odstotka) ter hrana in brezalkoholne pijače (za 4,7 odstotka).

Pocenitev na ravni glavnih skupin ni bilo.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila 6,6-odstotna (junija lani 10,8-odstotna). Mesečna rast cen je bila 0,9-odstotna.

Cene storitev so bile na letni ravni v povprečju višje za 8,2 odstotka, cene blaga pa za 5,8 odstotka. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 6,8 odstotka, poltrajno blago za 5,6 odstotka in trajno blago za dva odstotka.