Cena goriva: koliko bosta od torka stala liter bencina in dizla

V torek mineva 14-dnevno obdobje, ko vlada določa regulirane cene goriva, to je zunaj avtocest. Na spletnem portalu Moje finance računajo, da bo cena bencina ostala nespremenjena, torej pri 1,355 evra za liter, medtem ko se utegne dizel poceniti za cent in pol. Nova cena bi tako znašala 1,475 evra. A vse to velja, če se vlada ne bo odločila poseči v dajatve. Na uradne podatke bomo tako morali počakati do ponedeljka.