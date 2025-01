Burno v Tarči: ste videli, kaj je poslanec Svobode zabrusil nekdanjemu ministru?

Novi način obračunavanja omrežnin še naprej razburja slovensko javnost. O tem je bilo govora tudi v sinočnji Tarči, kjer so se dotaknili tudi spora med vlado in Agencijo za energijo.

V studiu so bili član sveta Agencije za energijo in nekdanji okoljski minister Janez Kopač, pravnik Rajko Pirnat in predstavniki politike: Nataša Sukič (Levica), Miroslav Gregorič (Gibanje Svoboda), Jernej Vrtovec (NSi) in Damijan Bezjak Zrim (SD). Nekateri povabljeni pa niso prišli.

So bili predstavniki vlade zavedeni?

Gregorič je Kopaču očital, da je novi način obračunavanja tako zapleten, da ga sam ni znal razložiti svoji ženi. Na vprašanje, ali se mu zdi smiselna rešitev za nastalo situacijo ta, da razreši člane sveta agencije, je odgovoril: »Naša vlada je bila uspešno zavedena od te agencije. Predstavljala nam je, da je vse to med in mleko in vse krasno. Imajo 55 strokovnjakov, od tega 5 v nadzoru,« je dejal in dodal, da so bili prepričani, da bodo ti pri pripravi novih pravil uspešni. »To so pripravljali dve ali tri leta. Imeli so tudi mednarodno pomoč,« je še pripomnil.

Kopač: Že marca boste plačevali manj

»Ta omrežninska reforma je bila seveda široko prediskutirana. Bila je javna diskusija, v katero so se vključevali mnogi deležniki, tudi z vladne strani. In na koncu je bila široko podprta. /.../ Nekaj podjetij mora zdaj plačati več, ker omežje bolj obremenjujejo. Nekateri govorijo o kaznovanju investitorjev v sončne elektrarne. Daleč od tega!« je dejal Kopač in dodal, da del takšnih investitorjev zdaj plačuje manj. »In to so tisti, ki imajo male sončne elektrarne. To je pokazala analiza Elesa,« je še poudaril in dodal, da je ta reforma pravična.

Kovač je dejal tudi, da zdaj pozimi ljudje plačujejo več in so zato razburjeni. A po njegovih besedah se bo to spremenilo že marca, ko bo nastopila poletna sezona.