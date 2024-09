Breznik po pismu iz Bruslja sklical sejo odbora za danes, Ursula imenovala Marto

Če je v zadnjih dneh v domači javnosti vladal vtis, da lahko en slovenski poslanec (v tem primeru Franc Breznik, predsednik državnozborskega odbora za zadeve Evropske unije) zaustavi bruseljsko birokratsko kolesje z odlašanjem obravnave kandidature naše kandidatke za evropsko komisarko Marte Kos, se je ta vtis razblinil včeraj dopoldne, ko je predsednica Evropske komisije (EK) Ursula von der Leyen stopila pred medije in razkrila, na koga izmed bodočih komisark in komisarjev računa v katerem resorju.

Pismo Golobu, ki izpostavlja pomisleke glede Vesela, je bilo poslano v parlament.

Še v ponedeljek zvečer je moral Robert Golob na nacionalni TV brzdati informacije, a je jasno namignil: »Resor, za katerega se mi potegujemo, je ravno ta, kako zagotoviti stabilnost in mir v naši neposredni soseščini pa tudi širše.«

Nato je včeraj tudi von der Leynova potrdila, da bo Marta Kos pristojna za širitev Evropske unije, pa tudi za vzhodno soseščino. Skrbela bo za nadaljnjo podporo Ukrajini, tudi pri njeni povojni obnovi. Države kandidatke za članstvo pa bo podpirala pri pripravah na njihovo pridružitev EU, je dejala predsednica EK.

Von der Leynova ni pozabila omeniti, da naš postopek potrjevanja še ni končan, toda optimizma ni skrivala: »Gre za intenziven čas pogajanj in pogovorov. Prepričana sem, da bo postopek v Sloveniji imel dober konec.« Nato pa razkrila: »Pismo Golobu, ki izpostavlja pomisleke glede Vesela, je bilo poslano v parlament. Odbor je zaprosil za pismo in smo mu ga tudi poslali, saj je zelo jasno in zgovorno. Gre za zelo transparenten postopek.«

Premier Robert Golob in Tanja Fajon sta zadovoljna z resorjem za širitev EU. FOTO: Jože Suhadolnik

Za nadaljnjo transparentnost evropskih postopkov je poskrbel prvak SDS in opozicije Janez Janša, ki je pismo von der Leynove objavil na družbenem omrežju X: pismo, ki je bilo 5. septembra naslovljeno pa premierja Goloba, uvodoma omenja, da je »še posebno« upoštevala Veselove poklicne izkušnje. Nato je naštela, kakšne so naloge članov komisije, ter pojasnila, da so »kompetence odločilne pri izvajanju« najvišjih evropskih položajev, in sklenila z bistvom: »Po skrbni proučitvi vašega predloga vas z obžalovanjem obveščam, da nisem v položaju, da gospoda Tomaža Vesela predlagam kot člana komisije.« Ursula von der Leyen je zato Goloba pozvala, naj »brez odlašanja« predlaga drugega kandidata.

Potem ko sta bila Kosova in njen resor predstavljena v Bruslju, je slovenski premier izjavil: »Resor širitve je dokaz, da je Slovenija cenjena in spoštovana v mednarodni skupnosti.« Zunanja ministrica Tanja Fajon je predstavitev Kosove in novico o dodelitvi resorja za širitve označila za odlične: »Čestitam Marti Kos in veselim se sodelovanja pri nadaljnji podpori državam Zahodnega Balkana in vzhodne soseščine.«

Ursula von der Leyen je predstavila našo kandidatko Marto Kos kot komisarko za širitev. FOTO: Evropski parlament

Na koncu je v zgodnjem popoldnevu pred medije stopil Franc Breznik in dejal: »Pred petimi minutami sem podpisal sklic 11. nujne seje odbora za zadeve EU, z edino točko dnevnega reda: predlog kandidature za članico evropske komisije, z zaslišanjem naše kandidatke, gospe magistre Marte Kos.« Ta seja naj bi bila danes zvečer.