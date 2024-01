Osemdesetletnega Benedikta Pančurja duši več let. Zadnje leto in pol je komaj vzdržno, dihalna stiska pa se le še poglablja. Srčno popuščanje z visokim krvnim pritiskom ga življenjsko ogroža, z njim se bori že dolgo. Jemlje predpisane tablete, a mu ne pomagajo. Zaradi dušenja se zbuja, mora sesti, potem si pripravi čaj proti visokemu pritisku. Šele pred prazniki je izvedel, kako zelo hudo srčno okvaro ima, njegovo življenje je ogroženo, nujna je operacija, a tvegana. Prejema 50 evrov veteranskega dodatka. »Zdravniki v Izoli so me obravnavali večkrat, tudi z reševalnim vozilom so me odpeljal...