Mobilni telefoni nedosegljivi, brez elektrike več tisoč odjemalcev

Vreme povzroča veliko težav tudi na telekomunikacijskem omrežju. Na Telemachu so nam pojasnili, da »trenutno zaradi poplav prihaja do motenj fiksnih storitev na območju Medvod, nekaj težav pa nam pri zagotavljanju mobilnih storitev na določenih območjih po Sloveniji predstavlja tudi prekinitev oskrbe z električno energijo. Razmere se spreminjajo in jih nenehno tudi spremljamo. Na terenu imamo ves čas veliko ekipo izkušenih tehnikov, ki z vso prizadevnostjo odpravljajo napake in skušajo storitve vzpostaviti v najkrajšem možnem času.«

Težave beleži tudi operater A1. »Zaradi pestrega vremenskega dogajanja in izpadov elektrike po večjem delu Slovenije prihaja tudi do motenj pri uporabi telekomunikacijskih storitev. Predvsem gre za območja Savinjske, Podravske, Gorenjske, Koroške in Osrednjeslovenske regije. Terenske ekipe A1 z zunanjimi izvajalci neutrudno skrbijo, da se na prizadetih območjih kar najhitreje vzpostavi ponovno delovanje storitev. Za nevšečnosti se opravičujemo in prosimo za razumevanje.«

Izredno stanje na terenu

Težave na omrežju odpravljajo tudi pri Telekomu. »Zaradi izrednih vremenskih razmer, razlitja rek in vodotokov, sproženih zemeljskih plazov, pretrganih mostov in ponekod izpada električnega napajanja zaenkrat predvsem v severnem in zahodnem delu Slovenije prihaja do motenj v delovanju telekomunikacijskih storitev. Ekipe Telekoma Slovenije in družbe GVO, ki so nenehno na terenu, se z vsemi močmi trudijo, da bi uporabnikom na prizadetih območjih čimprej zagotovile čim bolj nemoteno delovanje tako mobilnih kot fiksnih storitev.«

Dodali so, da se zavedajo, da je v tovrstnih izrednih situacijah možnost komunikacije z namenom zaščite in reševanja življenj in premoženja izjemno pomembna. S tem je omogočena komunikacija z bližnjimi, pa tudi usklajevanje dela civilne zaščite, gasilcev in pripadnikov ostalih infrastrukturnih služb. »Vse ekipe na terenu delajo v izredno zahtevnih razmerah. Dostop do nekaterih lokacij je ponekod popolnoma onemogočen ali pa smrtno nevaren. Na terenu smo in bomo stalno prisotni. S celovito sanacijo omrežja pa bomo pričeli takoj, ko bodo to omogočale vremenske in varnostne razmere.«

Brez elektrike

Po poročanju STA na območjih z močnim deževjem in poplavami prihaja tudi do prekinitev pri oskrbi z elektriko. Trenutno je najhuje na Koroškem in v Zgornji Savinjski dolini, na območju Elektra Celje je brez elektrike skoraj 12.000 odjemalcev. Več kot 4000 jih je brez elektrike tudi na območjih Škofje Loke, Medvod in Kamnika.

Na območju od Ravn na Koroškem do Črne na Koroškem je celotno območje brez električne energije. Prav tako je območje od Nazarij proti Logarski dolini brez električne energije, je objavilo Elektro Celje.

Največja nevarnost trenutno preti stikališču RTP Dravograd, ki je pod vodo, vendar je objekt pod napetostjo. V primeru naraščanja vode bodo objekt odklopili od 110-kilovoltnega omrežja. Pod vodo je tudi stikališče RP Nazarje.

Na distribucijskem omrežju Elektra Celje, ki zajema Koroško, savinjsko-šaleško območje, Celjsko in Posavje, je brez napajanja trenutno nekaj manj kot 11.900 odjemalcev, od tega na območju Nazarij 6700, Raven na Koroškem 2300, Polzele 1200, Vuzenice 1000, Slovenj Gradca 400 in Velenja 200.

Elektro Celje uporabnike obvešča, da na območjih, kjer so razlite reke in ceste neprevozne, zaradi varnosti selekcije okvar ne izvajajo. Opozarjajo jih, naj se izogibajo poškodovanim področjem ter naj se ne dotikajo vodnikov in naj z napravami ravnajo, kot da so pod napetostjo.

Rešujejo situacijo

Na območju Elektra Ljubljana je bilo okoli 10. ure brez elektrike okoli 3100 odjemalcev, in sicer na območju Gorenje vasi in Poljan nad Škofjo Loko ter na širšem območju Kamnika, kaže spletna stran družbe.

Po podatkih Elektra Gorenjska je trenutno brez elektrike približno 1200 uporabnikov na območjih Škofje Loke, Medvod, v vaseh pod Krvavcem na območju proti Kamniku in v Podljubelju.

Kot pravijo v Elektru Gorenjska, so ekipe na terenu in skušajo vzpostavljati zasilno oskrbo z električno energijo. Zaradi oteženega dostopa zaradi poplavljenih in zaprtih cest pričakujejo, da bo ponekod lahko prihajalo do daljših prekinitev z oskrbo. Uporabnike prosijo za razumevanje in jih pozivajo, naj se ne približujejo napravam.

Na območju Elektra Maribor trenutno večjih težav ne beležijo, so povedali STA.