Kate Middleton s sliko navdušila sledilce, vsem se zahvaljuje za prijazna sporočila (FOTO)

Valižanska princesa Kate je javno voščila svoji hčerki princesi Charlotte za njen deveti rojstni dan. Na instagramu je objavila njeno sliko, na kateri je ta prešerne volje naslonjena na ograjo, in pustila lepo sporočilo.

»Vse najboljše za 9. rojstni dan, princesa Charlotte! Hvala za vsa prijazna sporočila danes,« je Kate zapisala in se podpisala kot valižanska princesa.

To, da je princesa Kate ob rojstnem dnevu objavila fotografijo svoje hčerke, ni presenečenje. V britanski kraljevi družini je namreč navada, da ob rojstnem dnevu otroka njegovi starši v širni svet pošljejo najnovejšo fotografijo.

V kraljevi družini so sicer nedavno že praznovali rojstni dan enega izmed otrok. 23. aprila je šest let dopolnil princ Louis. Kate in William imata še enega otroka, princa Georga, ki je od trojice tudi najstarejši. 22. julija bo praznoval 11. rojstni dan.

Kate in William sta v teh dneh, natančneje 29. aprila, obeležila še eno pomembno obletnico. Na ta dan je namreč minilo 13 let od njune poroke.

