Uro pred polnočjo v noči na ponedeljek je kazala ura, ko je Milena Trbulin s celjske policijske uprave javnosti sporočila tragično novico – nekaj pred 21. uro je v Ločici pri Vranskem prišlo do trka motorista in osebnega vozila: »Motorist je med vožnjo v celjsko bolnišnico umrl zaradi poškodb,« je v prvi navedbi zapisala Trbulinova. Nato so v včerajšnjem dopoldnevu v dopolnjenem poročilu navedli, da je motorist umrl po trku v tovorno vozilo: »Njegov mladoletni sopotnik se je lažje poškodoval,« je novo šokantno podrobnost navedla Trbulinova. »Sonček od člove...