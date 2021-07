Brane Gregorčič: Prihaja nov vročinski val

Napoved Arsa za prihajajoče dni. FOTO: Arso

Brane Gregorčič pravi, da smo po navadi s poletji, kakršno naj bi bilo letos, zadovoljni. FOTO: Leon Vidic, Delo

Danes bo po večini sončno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija, napoveduje Agencija RS za okolje (Arso).V sredo bo pretežno jasno, na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, v krajih z burjo okoli 20, najvišje dnevne od 26 do 29, na Primorskem do 31 stopinj.Meteorologje potrdil, da prihaja konec tedna vročinski val, ki bo, kot trenutno kaže, trajal do torka, morda se bo zavlekel še kakšen dan dlje. Temperature se bodo povzpele nad 30 stopinj Celzija, ne pa tudi nad 35 stopinj. Pričakovati je podobno vreme, kot smo ga imeli med 6. in 10. julijem.Vročinski val, ki prihaja, bo drugi julijski, ter tretji oziroma četrti v letošnjem poletju za različne dele Slovenije; ponekod, na primer v Ljubljani, je bil junijski vročinski val dolg skoraj dva tedna, drugod pa se je vmes nekoliko ohladilo, tako da so imeli dva krajša vročinska vala.Med prihajajočim valom kakšnih izrazitejših neurij ni pričakovati, nevšečnosti se lahko pojavijo lokalno. Največja verjetnost neviht je ravno danes popoldne in v petek popoldne, a naj bi bile nevihte kratkotrajne in ne preveč intenzivne. Zadnji počitniški mesec naj bi se nadaljevalo podobno vreme. Avgusta naj po evropskih modelih ne bi imeli izrazitejše vročine. Poletje naj bi bilo vremensko umirjeno. »Po navadi smo s takšnimi poletji zadovoljni,« pravi Gregorčič.