Brane Gregorčič napoveduje novo vremensko fronto: Ponoči je pihal viharni veter

»Za nami je burna noč, jutro pa je prineslo olajšanje. Stopnjo opozoril smo že spremenili,« je v uvodu na izredni novinarski konferenci o vremenskem stanju po državi dejal dežurni vremenoslovec Brane Gregorčič. Nadaljeval je, da je v glavnem Slovenija obarvana v rumeno, razen za jugozahodni del so izdali oranžno opozorilo zaradi okrepljenega vetra. Napoveduje, da bo sobotni dan prinesel mirno vreme.

»Minulo noč je bilo burno. V hribih je pihal viharni veter, na Kredarici je pihal veter s sunki do 185 km/h. Količina padavin v Posočju in bohinjskem koncu je presegla 200 litrov na kvadratni meter,« je dejal in dodal, da so bile padavine obsežne tudi drugod, a bistveno manj.

Nova fronta na vidiku

Močne padavine so beležili tudi nad sosednjo Avstrijo, kjer beležijo porast vodotokov, posledično lahko porast v naslednjih dveh dneh pričakujemo tudi pri nas. Zaradi močnih padavin, ki so segle tudi nad sosednjo Avstrijo, beležijo porast vodotokov in visok vodostaj predvsem reke Drave.

Izredna novinarska konferenca agencije za okolje. FOTO: Črt Piksi

V noči na nedeljo prihaja nad naše kraje nova vremenska fronta, ki pa bo nekoliko manj izrazita kot ta minulo noč.

Vremenoslovci so izdali opozorilo zaradi močnega vetra in padavin, ki bodo sicer precej manj obsežne kot minule, a situacija zaradi predhodne namočenosti ni popolnoma brezskrbna.

»Hudourniška voda je iz Gorenjske odtekla v osrednjo Slovenijo. Sava je zdajle dosegla svoj maksimum v okolici Ljubljane, k sreči pri spodnji včeraj predvideni meji. Zdaj se val pomika k Zasavju in proti Hrvaški,« je dejal Janez Polajner in dodal, da v naslednjih urah pričakujejo poplavljanje Save v Posavju. Napovedujejo, da bo imela reka 2200 kubičnih metrov na sekundo. Zvečer naj bi ta val zapustil Slovenijo.

Trenuten pretok Drave je 1800 kubičnih metrov na sekundo in že poplavlja v Dravogradu. Napovedujejo, da se bo val popoldne in v noči na soboto širil proti spodnjemu toku Drave, kjer pričakujejo nekoliko obsežnejše poplave kot običajno. »Zlasti sta na udaru območje pod Mariboru, med Kanalom in staro strugo Drave, in območje od jeza Markovci proti hrvaški meji. Tam bo zvečer in ponoči ogroženih nekaj naselij, voda bo imela pretok okoli 12000 kubičnih metrov.« Dodal je še, da je bo to tretji največji pretok na tem območju, večji je bil leta 2012 in 2014. Voda bi lahko na tem območju prišla do hiš in do ljudi.

Pričakujejo še, da bo poplavni val na Dravi v Sloveniji vztrajal do noči na nedeljo. Potem naj bi vsaj prehodno zapustil Slovenijo.