Brane Gregorčič: Do nas bo prodrla hladna polarna zračna masa

Hrvaški vremenoslovci so napovedali, da bo njihovo državo konec tega tedna zajel polarni mraz, ponekod pričakujejo tudi prve snežinke. Nekaj podobnega se bo morda zgodilo tudi pri nas. Brane Gregorčič pravi, da konec tedna res lahko pričakujemo prodor hladne morske polarne zračne mase iznad območja Severnega morja in Skandinavije proti Alpam in severnemu Balkanu.

»Hladna fronta bo Slovenijo prešla v noči na soboto, ob njenem prehodu bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh. Ker bo smer višinskih vetrov v soboto in nedeljo nad Slovenijo severozahodna, padavin pri nas ne pričakujemo, bo pa lahko občasno snežilo na severni strani Alp.«

Pove še, da bo pri nas ohladitev najbolj občutna v gorah. »Tako lahko v nedeljo na Kredarici pričakujemo temperaturo okoli –15, na Rogli in Krvavcu pa okoli –8 °C.«

Napoveduje, da bodo po nižinah hladna predvsem jutra, v zatišnih legah bo lahko jutranja temperatura okoli –5, čez dan pa se bo seveda segrelo in bo v notranjosti Slovenije okoli 5, na Primorskem pa okoli 10 °C. Zaradi suhega zraka megle v glavnem ne bo, tako bo konec tedna večinoma sončen, a hladen.