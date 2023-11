Hrvaški vremenoslovec: pripravite se, prihaja polarni mraz

Hrvaški mediji poročajo, da prihaja korenita ohladitev. Ivan Šolić je za Slobodno Dalmacijo dejal, da lahko ta konec tedna pride prva sezonska pošiljka hladnega polarnega zraka, ki bo ohladil Dalmacijo. Minus lahko v začetku drugega tedna pričakujejo tudi na obali in na otokih, v soboto pa je mogoč celo prvi sneg.

Napoveduje, da bo hladni zrak nad Hrvaško pripotoval v noči na soboto in bo najprej zajel severni del države. Temperatura naj bi se v kratkem spustila za več kot 10 stopinj Celzija, zapihala bo tudi burja.

Kako bo pri nas?

Slovenski vremenoslovci napovedujejo, da bodo ob koncu tedna naši kraji na obrobju obsežnega ciklonskega območja, ki se bo prek severne Evrope pomikalo proti vzhodu. Na začetku prihodnjega tedna bo v severnem Sredozemlju nastalo manjše ciklonsko območje, nato pa se bo nad zahodno in srednjo Evropo znova okrepilo območje visokega zračnega tlaka.

Od sobote do četrtka pa kaže na suho in po večini sončno vreme, v soboto in sredo bodo predvsem v južni polovici Slovenije manjše padavine. Nato bo znova bolj stabilno vreme. Jutranje temperature bodo okoli 0, čez dan od 5 do 10 °C.