Bralec o pretresljivem dogajanju v UKC: pacientki potrgal mišice in vezi?

Na naše uredništvo se je obrnil bralec, zgrožen nad dogajanjem na ljubljanski nevrološki kliniki v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, natančneje nad početjem enega od tam zaposlenih. Ta naj bi namreč pacientki, ki ima že dolgo težave z gibljivostjo roke, to med merjenjem tlaka izredno močno in na silo iztegnil, pri čemer naj bi ji potrgal mišice in vezi v roki.

Pacientka je ob tem seveda glasno zakričala, kar naj bi slišali tudi nekateri zaposleni, ki so se takrat znašli v bližini. Ali je do omenjenega incidenta tudi res prišlo, smo povprašali na UKC Ljubljana, kjer so nam odgovorili: »Obravnava primera še ni zaključena, zato več informacij v tem trenutku še ne moremo podati.«

Pacienta dvakrat udaril po glavi in mu grozil

Sicer pa to ni prvi primer neprimernega vedenja zaposlenih na ljubljanski nevrološki kliniki. Avgusta lani je namreč tehnik pacienta dvakrat udaril po glavi oziroma ustih ter mu zagrozil, da ga bo ubil, če se ne bo nehal dreti. Moški je dogodek prijavil policiji in ta je v začetku letošnjega leta zoper tehnika na tožilstvo podala kazensko ovadbo. Na kliniki bistvenih sankcij zoper zaposlenega niso sprejeli, za nekaj dni so ga sicer umaknili z oddelka, nato pa se je vrnil na svoj oddelek, čeprav je tam še vedno ležal tudi pacient, do katerega se je vedel nasilno.

Zaposleni na nevrološki kliniki sicer že nekaj časa opozarjajo na nepravilnosti, ki da jih vodstvo poskuša prikriti, osebje, ki le zbere pogum in nadrejenim posreduje informacije o neprimernem početju posameznikov, pa po navedbah zaposlenih celo ustrahujejo in nad njimi izvajajo mobing.