Boscarol ne skriva zamere do Goloba: organiziral je srečanje z Melanijimim očetom, nato pa ...

V današnjem Delu lahko preberemo, da je podjetnik Ivo Boscarol, ki ima tesne povezave z očetom Melanije Trump, povedal, da je lansko poletje, še pred ameriškimi volitvami povezal predsednika vlade Roberta Goloba z Viktorjem Knavsom, »ker je verjel, da je pravi čas za vabilo v Slovenijo«.

Do tega ni prišlo, pravi Boscarol in dodaja, da je predsednik vlade Golob z obiskom pri Joeju Bidnu zaprl vrata dobrim odnosom z Belo hišo vsaj za mandat zdajšnje vlade, s tem pa, da je Slovenija »izgubila zgodovinsko priložnost za promocijo«.

Joe Biden in Robert Golob sta se srečala 22. oktobra, teden dni pred ameriškimi volitvami.FOTO: Kevin Mohatt, Reuters

Ker vlada Trumpa v Slovenijo ni povabila pravi čas, je Boscarol prepričan, da si Slovenija tako ne more obetati dobrih odnosov s predsedniško družino.

Golob se je sicer srečal s Trumpom po njegovi izvolitvi 7. decembra ob robu odprtja obnovljene katedrale Notre-Dame v Parizu.

Takrat sta si izmenjala nekaj besed, iz kabineta predsednika vlade pa so takrat sporočili, da je pogovor s Trumpom potekal v prijaznem in prijateljskem duhu, novoizvoljeni ameriški predsednik »pa ni skrival navdušenja nad domovino svoje soproge in njene družine«. Takrat iz kabineta niso sporočili, da bi Trumpa povabili v Slovenijo.

Premier Robert Golob in Donald Trump v Parizu 7. decembra. FOTO: KPV

Boscarol je eden izmed vsaj devetih gostov, ki bodo v ponedeljek prisostvovali inavguracije Donalda Trumpa za 47. predsednika ZDA.

Melania in njen oče Viktor Knavs sta osebno povabila prof. dr. Metko Zorc, prof. dr. Rudo Zorc Pleskovič, prof. dr. Alojza Pleskoviča, kardiologa dr. Aleša Pleskoviča, pravnika Roka Pleskoviča, podjetnika Iva Boscarola, škofa prof. dr. Antona Jamnika ter Ivana Kralja (nekdanji lastnik orožarskega podjetja Arex, ki je Trumpu podaril pištolo) in njegovega sina Gregorja Kralja, pišemo danes v članku z naslovom Svet in Amerika odštevata dneve do inavguracije: škof bo Trumpu podaril Marijo Pomagaj.

Boscarol je za Delo razkril, da ga v ZDA čaka pester večdnevni program z bilateralnimi pogovori.