Boj za smetano pohoda od Litije do Čateža

Predstavnik in lastnik Zavoda Levstikova pot Rudi Bregar, ki že vrsto let na Martinovo soboto organizira Levstikov pohod od Litije do Čateža, je na uradu za intelektualno lastnino pred časom registriral blagovno znamko Razhodnja, kot se imenuje sklepna prireditev pohoda. Do takrat je to prireditev s kulturnim in zabavnim programom vrsto let organiziralo Turistično društvo Čatež pri Trebnjem s številnimi sodelavci. Vodstvo in člane društva je Bregarjeva odločitev zelo presenetila, zato so že pred časom napovedovali uporabo vseh pravnih sredstev za zaščito svojih interesov. To so naposled tudi uresničili. Turistično društvo Čatež, ki ga zastopa ljubljansko podjetje ITEM, je namreč na urad za intelektualno lastnino posredovalo pisno zahtevo za ugotovitev ničnosti znamke.

Zaščita Razhodnje kot blagovne znamke razburja Trebanjce. Njen lastnik mora odgovoriti na zahtevo pristojnega urada. Razhodnjo vrsto let organizira TD Čatež, in tudi letos bo tako.

Urad je v skladu z zakonom poslal imetniku znamke Razhodnja Rudiju Bregarju poziv, da se izreče o razlogih za ugotovitev ničnosti, ki jih je podalo Turistično društvo Čatež. Na uradu so pojasnili, da lahko vsaka stranka enkrat dopolni svojo zahtevo za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke ali odgovor nanjo. Urad dopolnitev take zahteve pošlje nasprotni stranki, da se lahko v treh mesecih od vročitve poziva o tem izreče. Poznejših dopolnitev pa ne upoštevajo pri odločanju.

Županja podpira Čatežane

V bran Čatežanom je stopilo tudi vodstvo trebanjske občine z županjo Matejo Povhe na čelu. O registraciji znamke Razhodnja trebanjska občina ni bila predhodno obveščena in tudi ni bila stranka v postopku na uradu za intelektualno lastnino. Zaščita Razhodnje kot blagovne znamke se jim zdi nerazumljiva in v nasprotju z dobrim sodelovanjem pri organizaciji tega tradicionalnega množičnega dogodka.

Kljub organizacijskim zapletom bodo mažoretke na sklepni prireditvi na Čatežu veselo poplesavale. Fotografiji: Bojan Rajšek

Na trebanjski občini so prepričani, da zaščita znamke v tej obliki ni skladna z načeli, vrednotami in interesi njihove lokalne skupnosti. Napovedujejo, da bodo spremljali razvoj dogodkov v prizadevanju za rešitev, ki bo v interesu širše skupnosti številnih pohodnikov in obiskovalcev zaključne prireditve na Čatežu.

»Jasno in odločno izražamo svojo podporo aktivnostim, ki jih za varstvo svojih pravic v predmetni zadevi vodi naše lokalno Turistično društvo Čatež,« je odgovorila Povhetova. Bregarjevi odločitvi nasprotuje tudi svet čateške krajevne skupnosti, ki mu predseduje Mija Benedičič.

Letos po starem

Na vprašanje časopisa Delo, ali so pred registracijo blagovne znamke Razhodnja v korist Rudiju Bregarju preverili vsa dejstva, je Saša Polc z urada za intelektualno lastnino odgovorila, da lahko pred registracijo znamke vsakdo uradu sporoči svoje mnenje, da prijavljenega znaka zaradi obstoja absolutnih razlogov za zavrnitev ni dovoljeno registrirati kot znamko, pri čemer mora navesti tudi razloge.

»V danem primeru ni bil vložen ugovor zoper registracijo znamke niti ni bilo vloženo nasprotujoče mnenje tretjih, zato je urad izdal odločbo o registraciji znamke,« so zapisali na uradu. Predsednica Turističnega društva Čatež Tatjana Bregar se na naše klice ni odzvala, Rudi Bregar pa je povedal, da bo sobotna prireditev Razhodnja potekala v organizaciji Turističnega društva Čatež. »Za letos smo se dogovorili, da zaščiteno blagovno znamko pustimo pri miru, zato bo vse potekalo kot lani,« je povedal Bregar in nove pogovore o blagovni znamki napovedal za spomladi.