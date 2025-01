Boginja lova na 23. županovem lovu ni bila radodarna

Začetek januarja je bil v Občini Žalec znova v znamenju druženja zelene bratovščine ter prvega letošnjega skupnega lova Lovskega društva (LD) Gozdnik Griže in LD Žalec. Bilo je že 23. po vrsti, izpadlo je pravzaprav samo leta 2021 zaradi korone. Društvi se namreč izmenjujeta pri organizaciji tega prvega lova v letu, ki se ga je oprijel naziv županov lov, saj se že vse od začetka odvija na povabilo aktualnega župana žalske občine.

Organizacija letošnjega je bila pod pokroviteljstvom župana Janka Kosa. Griški lovci so izbrali revir na območju Gozdnika, za odstrel pa divje prašiče (ozimce) ter lisice. V minulih letih so se običajno zbrali pri turistični kmetiji Kotar pod Homom ali pri turistični kmetiji Tratnik pod Kotečnikom, tokrat pa je bil zbor pri njihovem lovskem domu na Gozdniku, ki je v neposredni bližini letošnjega lovnega območja.

45 se jih je udeležilo lova.

Ohranjevalci narave

Prišlo je okrog 45 lovcev obeh lovskih družin ter njihovih gostov. Pred začetkom so zbrani v postroju najprej prisluhnili predsedniku LD Gozdnik Griže Petru Štrausu, ki jim je zaželel dobrodošlico in prijetno vzdušje na lovu in po njem.

V nadaljevanju jih je nagovoril župan Janko Kos in pohvalil delo obeh lovskih družin, ki delujeta v občini. Poudaril je pomen delovanja lovcev pri ohranjanju narave in gospodarjenja z divjadjo. Izrazil je tudi veselje in zadovoljstvo, da se tradicija tega lova ohranja že skoraj četrt stoletja, in povedal, da je tudi zanj nekaj posebnega, saj je približno tako dolgo tudi sam član zelene bratovščine.

Po pogonu je sledilo prijetno druženje ob okusnem golažu, pijači, glasbi ter obujanju spominov. Foto: Darko Naraglav

Zatem sta spregovorila še predsednik LD Žalec Janez Stebernak in vodja tokratnega lova Rajko Štopfer. Slednji je predstavil lovišče, razporedil lovce po skupinah, še posebno pa opozoril na varnost.

Poklon

Pogon je sestavljala skupina z lovskimi psi, ki so priganjali divjad proti prežam. Vreme je bilo lepo in ne preveč hladno, žal pa brez snega, tako da za sledenje niso bile dobre razmere, je pa bilo lažje čakati na divjad, ki je, to je treba povedati, razen srnjadi, ki se je v tem obdobju sicer ne sme loviti, skorajda ni bilo videti. Pred puškinimi cevmi se je znašla samo lisica.

Lovski dom LD Gozdnik Griže je bil postavljen v letih 1952–1955, obnovljen pa leta 1989. Foto: Darko Naraglav

Četudi smo bili priča skromnemu ulovu, je ta vendarle omogočil, da so že po tradiciji izpeljali poklon boginji lova Diani. Ta jim resda ni bila naklonjena, je pa za veselje dveh griških lovcev poskrbela v noči pred omenjenim dogodkom, ko sta uplenila dva prašiča. To pa še ni bilo vse: boginja se je res poigrala, saj so samo dan pozneje uplenili še tri prašiče, le da na drugem lovnem območju.

Udeležence so nagovorili (z leve) župan Janko Kos, predsednik LD Žalec Janez Stebernak, predsednik LD Gozdnik Griže Peter Štraus ter vodja lova Rajko Štopfer. Foto: Darko Naraglav

Sicer so po besedah Rajka Štopferja v minulem letu uplenili skupno okrog 60 divjih prašičev, ki povzročajo precejšno škodo na kmetijskih in travnatih površinah. »Z odstrelom in poravnavo škode nekako še krmarimo in vzdržujemo dobre odnose z lastniki zemljišč. Lahko rečem, da smo kar zadovoljni tako z odstrelom v lanskem letu kot s tokratnim županovim lovom, pa četudi je bila uplenjena samo lisica. Pomembno je, da se družimo in nadaljujemo tradicijo,« je povedal Štopfer ter dodal, da bo morda že prihodnjič boginja Diana bolj radodarna.