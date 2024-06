Bodo zaradi dveh vandalov devetošolci OŠ Majde Vrhovnik ostali brez valete? To pravi ravnateljica

Minulo soboto se je na Osnovni šoli Majde Vrhovnik v Ljubljani zgodil neljubi dogodek. Dva mladoletna otroka, stara devet in deset let, sta splezala na streho telovadnice in razbila več svetlobnikov, zaradi česar je v prostor v času deževja tekla voda, poroča 24ur.com.

Deklica in deček, stara devet in deset let, sta splezala na streho telovadnice in razbijala svetlobnike oz. okna. Uničila sta jih kar devet, škodo pa so odkrili zaposleni v ponedeljek zjutraj, ko so prišli v službo.

V nedeljo, ko je deževalo, je dež padal skozi razbita okna, telovadnica pa je trenutno zaprta, ker je nevarna za zdravje. Gasilci so sicer začasno prekrili razbita okna, občina pa je primer prijavila Policiji. Zaradi škode v telovadnici pa bodo devetošolci najverjetneje ostali brez valete.

Za komentar dogodka in odgovore na vprašanja, kakšni so nadaljnji koraki vodstva šole predvsem v luči, da bodo zaradi dejanj mladih vandalov ostali devetošolci mogoče brez valete, smo prosili ravnateljico Osnovne šole Majde Vrhovnik Matejo Urbančič Jelovšek.

»Spoštovani, valeta bo. Trudimo se, da v telovadnici, sicer bomo zagotovili drug prostor.«

