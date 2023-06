Iz priljubljene Gostilne Rožnik so v ponedeljek prek družbenega omrežja facebook sporočili, da se 1. julija poslavljajo, da gostilna zapira vrata. Kot so zapisali, niso razlog le razmere na trgu, dražji energenti, »nenormalen dvig najemnine« in višje cene delovne sile, temveč predvsem dejstvo, da lastnica gostilne vztraja pri enoletni najemni pogodbi. Danes je tako rekoč dan D, ko najemnik pričakuje dokončni odgovor lastnice. »Čeprav smo želeli pogodbo za 10 let, so se lastniki gostilne odločili, da nam jo podaljšujejo le za eno leto, zato je nenehno izsiljevanje s tem, da bodo prodali gostil...